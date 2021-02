"Lamento mucho esta confusión": Pablo Motos da positivo por coronavirus y Nuria Roca vuelve a presentar 'El Hormiguero'

El presentador no podrá finalmente estar esta noche en ' El Hormiguero ', ya que una nueva prueba "una PCR de cadena larga" ha dado resultado positivo "así que esta noche el programa lo hará Nuria Roca, que lo hace estupendamente bien " . Así, por segunda vez en 15 años, Pablo Motos no podrá estar al frente de su programa: "Lamento muchísimo toda esta confusión".

Este mediodía, Pablo Motos compartía un vídeo en redes en el que aseguraba que la PCR a la que se había sometido el día anterior, había dado negativo, por lo que esta noche volvería a presentar el programa. "Al final a mi contacto le han hecho la PCR de confirmación y es negativo total", y añadía: "A mí me han hecho otra PCR, también soy negativo, así que en ningún momento hemos estado con el virus".

Sin embargo, en un segundo vídeo, el presentador El Hormiguero confirma que tras aconsejarle que se hiciera "una PCR de cadena larga", esta "ha dado positivo". "En caso de tener algo debe de ser bajísimo, pero yo voy a seguir obviamente los protocolos de los Servicios de Salud y me voy a quedar en casa. Y mañana me voy a hacer otro PCR, que dicen que con ese saldremos de dudas y ya se sabrá si al final tengo carga (viral) aunque sea poquita o no", comenta el presentado.

"Yo me encuentro perfectamente", añade, "y lamento muchísimo todo este trasiego y toda esta confusión". Confirma además que será Nuria Roca quien le sustituya de nuevo esta noche, para entrevistar a Susanna Griso.

PRIMERA PCR DE PABLO MOTOS NEGATIVA

Con visible alegría en el rostro, Motos comunicaba este mediodía que la PCR que se había hecho había salido negativa, así como la de la persona con la que había tenido contacto y que era susceptible de estar contagiada. Además añadía: "Me han hecho también la serológica y los resultados me los dan a las 15:00h". "Todo son buenas noticias y esta noche espero volver a estar en el programa", terminaba diciendo.

Sin embargo, y tras seguir los consejos de los expertos y hacerse "un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad", comunicaba que el resultado había sido positivo: "Parece que esta noche no voy a poder hacer el programa tampoco".

NURIA ROCA, SUSTITUTA DE MOTOS POR UN DÍA: "CREÍA QUE SE ME SALÍA UNA TETA"

Nunca nada que le afectara a él directamente le ha impedido ir a El Hormiguero, ni cuando tuvieron que operarle ni tras sufrir la dura pérdida de su madre. Pero esta vez es la salud de los que le rodean la que está en juego también, y Pablo no lo ha dudado: se ha quedado en casa. Y en su lugar, ¡ha ido a presentar su amiga Nuria Roca!

Pablo Motos estuvo en contacto con una persona del entorno de un positivo por Covid-19, cuyas pruebas de antígenos y PCR no eran concluyentes, así que -por precaución-, el presentador ha preferido quedarse en casa, hacerse una PCR él también por si acaso y sentarse a disfrutar el programón que condujo muy correctamente Nuria Roca, ¡que entrevistó nada menos que a Maluma!

👉 "Me lo pasé muy bien": Maluma habla de la marihuana durante la grabación de '7 Días en Jamaica'

En un vídeo publicado en redes, Motos comentaba su decisión y cómo se sentía: "Me da mucha pena pero hoy por primera vez en 15 años no estaré en el programa. Espero estar mañana de nuevo con vosotros".

En una conexión en directo, Motos aseguraba estar "rayado" pensando en los síntomas, al tiempo que temía el resultado de la PCR.

Ahora, toca esperar de nuevo al resultado de esta tercera prueba, para saber cuándo podrá volver a presentar el programa.

PABLO MOTOS O CÓMO PREDICAR CON EL EJEMPLO

Pablo Motos ha sido todo un adalid de las medidas de seguridad y la concienciación sobre la importancia de tomar muy en serio el coronavirus, para evitar su expansión y los contagios innecesarios. Por eso ha querido predicar con el ejemplo, quedándose en casa por si acaso, hasta que se descarte por completo que esté contagiado de Covid-19.

Durante el programa, Nuria Roca, nerviosa y emocionaba, contaba lo que había pasado y por qué estaba ella presentando El Hormiguero: "Se encuentra perfectamente pero ha estado en contacto con una persona positiva por Covid y por precaución lo hemos mandado para casa. Y me ha dejado a mí este bonito regalo. No sabéis cómo me va la taquicardia, de verdad".

Tras pedir disculpas a Maluma por la ausencia Motos, la presentadora ha hablado con el artista del lanzamiento por sorpresa de su nuevo álbum, cargado de influencias jamaicanas, y que lleva por título '7 Días En Jamaica', y del que te hablamos en ESTE ARTÍCULO. Un álbum que ha llegado rodeado por el hype, las incógnitas, y una barriguita para despistarnos con el HT #7DJ.

Una vez pasado el 'mal trago' de hacerse cargo de uno de los programas con más audiencia en nuestro país, llegaba el momento de Las Hormigas, que le han arrancado a Nuria la confesión de cómo estaba viviendo ese histórico momento.

La presentadora aseguraba que antes de que comenzara el programa, le ha dicho que le latía tanto el corazón "que sentía que se me iba a salir una teta".

¡Pero lo ha hecho muy bien! Tanto que las redes se llenaron de elogios hacia Nuria: "Ya podía presentar siempre Nuria Roca el Hormiguero", decía una usuaria; "Aporta frescura, novedad, dinamismo y gracia al programa", comentaba otro.

Esperamos que todo pase pronto ¡y no se quede más que en un susto!