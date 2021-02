‘Eso que tú me das’, el documental de Jordi Évole con Pau Donés, muy pronto en laSexta

El documental realizado por Jordi Évole, 'Eso que tú me das', en el que habla de los miedos, las inseguridades, la vida y la muerte con Pau Donés pocos días antes de fallecer, llegará muy pronto a laSexta.

Pau Donés fallecía en junio del año pasado a la edad de 53 años, como consecuencia de una recaída en el cáncer. Pero apenas quince días antes de marcharse, quiso regalarnos sus últimas reflexiones en una entrevista junto con Jordi Évole, en la que hace una reflexión sobre cómo ha vivido su vida y cómo se enfrentaba la muerte.

El documental es una conversación íntima entre dos amigos que saben que están a punto de despedirse para siempre. El periodista no sabía cómo se encontraía física y mentalmente su amigo -vocalista de Jarabe de Palo-, y cuando llega el momento del reencuentro su shock es inevitable.

Pau Donés estaba ya muy cansado, extremadamente delgado, perdiendo la batalla contra el cáncer. Pero antes de irse, tenía un objetivo en mente: desestigmatizar la enfermedad y la muerte.

Una entrevista en la que Pau habla de los momentos más duros y felices de su vida: desde sus éxitos como cantante hasta el suicidio de su madre, y el tiempo alejado de su hija.

Sin embargo, el artista deja a los espectadores un último 'regalo de despedida': nos enseña que no hay que tener miedo a marcharse, que hay que disfrutar de la vida y que cuando llega la hora, lo mejor que se puede hacer es asumirlo con tranquilidad recordando todos los momentos buenos y a las personas han formado parte de nuestra felicidad.

Ahora, este documental – que fue estrenado el pasado año en el cine y logró ser el más visto en taquilla en los últimos diez años – llega por fin a laSexta. Así lo anunciaba el propio Jordi Évole en su perfil oficial de Twitter: "Disfrutemos de las cosas normales y corrientes. Que la vida son 4 días y 3 ya pasaron. Cosas así son las que nos dio Pau Donés 15 días antes de morir. Después de ser el documental más visto en cines de los últimos 10 años, #EsoQueTuMeDas en @laSextaTV".

En él, además, cuenta con la participación de personalidades como Joan Manuel Serrat, Amaral y Carlos Tarque con los que también reflexiona sobre la vida y la muerte. Un documental muy recomendado que en pocos días podremos disfrutar de él por completo en laSexta.

LAS 15 ENSEÑANZAS VITALES DE PAU DONÉS

No se puede hablar de la vida sin nombrar el deceso, algo a lo que Pau Donés nunca le ha tenido miedo. Pero en general la sociedad sí, porque como dice Jordi Évole, "No nos han educado en la muerte" y es probable que esta charla "nos pueda ayudar" a romper con este tabú. 'Eso que tú me das' es una reflexión de la vida, pero también una ventana para la normalización de la última etapa de los enfermos de cáncer, "un regalo", en palabras del propio Évole y los oncólogos que atendieron a Pau.

Estas son las 15 enseñanzas vitales que hemos aprendido con 'Eso que tú me das'. Aunque se trata de un viaje interior y profundo, del que cada uno debe extraer sus propias conclusiones, su propia imagen de la vida y la muerte como procesos intrínsecamente unidos, y la forma que elegimos de enfrentarnos a ellos:

1. No temer a la muerte

2. Afrontar los problemas con tu mejor sonrisa

3. Disfrutar del tiempo con las personas que quieres

4. No tener miedo a mostrarse tal y como somos

5. El cáncer nos da miedo y el miedo bloquea

6. Ser feliz de estar en esta vida

7. Hay momentos en los que no se puede estar en todo. Pau se acuerda en mitad del rodaje y manda un mensaje a todos sus amigos que le habían escrito durante esos días.

8. Aprender de los que te rodean. Pau no duda en mostrar su amor por su hija: "De ella he aprendido muchas cosas", comenta, "Mi hija me ha enseñado a querer y a demostrarlo".

9. Demostrar el amor a los que quieres

10. Normalizar las enfermedades como el cáncer y su etapa final

11. Respetar el arte de los demás. Hay un momento del documental donde Pau asegura que no hablará mal de ningún otro músico o sus canciones: "No me gusta la gente que no respeta el arte de la música".

12. Hacer siempre lo que más te guste

13. Ser crítico con uno mismo

14. Pedir perdón por lo que hacemos mal

15. Agradecer siempre a los que "han colaborado para que mi vida sea un privilegio"

No resulta fácil hablar de un tema que se oculta, pero Évole ha conseguido crear un documento gráfico que todos deberíamos ver, una normalización de la muerte como un proceso, como una fase más en el viaje de la vida.