Jordyn Woods explica la verdad sobre la noche que estuvo con Tristan Thompson

Por fin, después de varios días, Jordyn Woods ha hablado. La ex mejor amiga de Kylie Jenner, ha querido aclarar todos los rumores y las dudas sobre su supuesta infidelidad con Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian, escándalo que le ha creado enemistad con todo el clanKardashian.

La modelo ha participado en la Red Table, ha sido entrevistada por Jada Pinckett, la mujer de Will Smith, en un Facebook Live dónde ha contado toda la verdad. Jordyn ha escogido el espacio de Jada para su primera entrevista después del escándalo ya que se considera parte de su familia. Muy poca gente lo sabía, pero el padre de Jordyn fue uno de los ingenieros de sonido de la serie que protagonizó Will Smith en los 90, El príncipe de Bel-Air.

Desde entonces entre las familias surgió una gran amistad que se extendió también a sus hijos, así que Jordyn básicamente creció con los Smith. En el mismo programa, Jada ha mostrado algunas fotografías de esa época dónde se puede ver la buena amistad que tienen Jordyn y Jaden, el hijo de los Smith.

Desde que saltó la noticia, Jordyn se convirtió en el blanco de todo el odio, tanto por parte de la familia Kardashian, que la han echado de sus vidas, como de los fans que no paraban de enviarle mensajes de odio y comentarios a través de las redes sociales.

Por ese motivo, después del juicio público al que ha sido sometida, Woods ha querido hablar y por fin contar su versión sobre lo ocurrido con Tristan Thompson. La modelo ha negado rotundamente, diciendo que si hiciera falta podría hablar con un detector de mentiras, su affaire con Tristan.

La situación fue la siguiente: Después de una noche de fiesta, Jordyn y sus amigas acabaron de after en casa de Tristan. Pero durante esa fiesta no pasó nada entre ellos, ni siquiera un mínimo coqueteo, según la modelo. Aclara que sí se besaron, pero que fue un inocente pico en los labios cuando ella se marchaba esa mañana de su casa.

Ella admite que en primer lugar se equivocó al asistir a esa fiesta sin avisar a su mujer, Khloé Kardashian, pero asegura que entre ellos no pasó nada y es por eso que ella no dijo nada de la fiesta ya que no le dio importancia. Además del pico, afirma que pudo haber una confusión en los hechos, ya que para sentarse de forma más cómoda, ella puso sus piernas encima de él pero" de forma totalmente inocente".

Jordyn Woods / Instagram

La entrevista, de 20 minutos, dio tiempo a Jordyn a dar su versión y también mostró el apoyo que le da la presentadora a la joven, alegando que ''solo tiene 21 años, con esa edad todos hemos cometido errores''. Jada Pinkett recalcó más de una vez que la modelo era víctima de un odio desmedido.

La propia Jordyn confesó que vive con miedo que pase algo a su familia y comentó que hacía días que ni su madre ni sus hermanos salían de casa por seguridad, ya que lleva días recibiendo amenazas de muerte.

Pero después de esta entrevista muchos no creen la versión de Jordyn Woods y la acusan de victimizarse. Una de esas personas es por supuesto Khloé Kardashian, que sin pelos en la lengua ha hecho públicos unos tweets sobre la entrevista de Jordyn mostrando su opinión:

''¿Por qué estás mintiendo Jordyn Woods? Si estás intentando salvarte hablando en público, EN VEZ DE LLAMARME A MÍ EN PRIVADO PARA DISCULPARTE, por lo menos sé HONESTA con tu historia. Por cierto, tú eres la razón por la cual mi familia se ha roto”.

Parece ser que el escándalo está lejos de acabarse, y tiene toda la pinta de que la cosa acabará como el rosario de la Aurora. ¿Saldrá la verdad en algún momento? ¿Perdonarán las Kardashian a Jordyn Woods?

Pero las cosas han cambiado, al menos un poco. Después de ese tuit Khloé pensó mejor las cosas y ha vuelto a tuitear: ''Lo más difícil y doloroso es ser traicionada por alguien tan cercano a mí. Por una persona que amaba y trataba como una hermana pequeña. Pero la culpa de que mi familia esté rota no es de Jordyn. Esto ha sido culpa de Tristan''.