Jorge Fernández habla de la disfunción intestinal que padece y sus síntomas

Fue el año pasado cuando Jorge Fernández hablaba sin reparos en sus redes sociales de la enfermedad que padecía, un problema digestivo provocado por los altos niveles de mercurio acumulados en su cuerpo.

El presentador hablaba de la mala alimentación que había mantenido hasta ese momento y que le había provocado este exceso de metales en el organismo. "Yo comí mucho atún rojo durante muchos años", advertía en la publicación en la que comparaba su 'antes y después'. En la fotografía de la izquierda se le ve mucho más delgado -antes de conocer su dolencia- y en la imagen de la izquierda el presentador aparece ya más recuperado, con más volumen en el torso.

"¿Qué hay entre una foto y otra? ¿Qué he podido hacer para que en un año, la diferencia sea considerable? Lo primero, ser consciente de mí situación, de mi problema, de mi debilidad", escribía el presentador, que contó que se había sometido a un tratamiento intravenoso para eliminar el exceso de mercurio de su cuerpo.

Ahora, más de un año después de haber hecho pública su problemática, el presentador vuelve a reflexionar sobre la importancia de la salud y, sobretodo, de interesarse por entender qué le sucede a nuestro cuerpo cuando algo no va bien. Esa es la clave para poder poner solución a los problemas: encontrando su origen.

"Cuántas veces hemos escuchado esa frase de 'somos lo que comemos'. Aunque bien matizada sería mejor decir 'somos lo que absorbemos'", empieza diciendo Jorge Fernández, que prosigue su relato asegurando que por mucho que coma, su cuerpo no absorbe de manera correcta los nutrientes de los alimentos. Por eso le costó tanto subir de peso.

"Alguien estará pensando que eso de comer y no engordar es una suerte, pero no es así. Tan jodido es no poder adelgazar comiendo poco como no poder coger peso comiendo mucho", continúa el presentador, que entiende que cada uno tiene sus propias circunstancias y que no se debe "juzgar a las personas por su peso. Sólo ella sabe que hay detrás de esa disfunción".

Los síntomas de su disfunción intestinal

El organismo de Jorge Fernández no absorbe bien los nutrientes de los alimentos por culpa de una disfunción intestinal que viene acompañada de una serie de síntomas.

"Cefaleas, dolores articulares y tendinosos pueden venir de una alteración en la microbiota por una mal absorción, haciendo q esos nutrientes no lleguen correctamente a los tejidos dañados impidiendo su total reparación", asegura el presentador, que explica que esto es debido a que en muchas ocasiones existe "una disbiosis, un desequilibrio de bacterias en la flora intestinal, q genera una hiperpermeabilidad".

"El intestino delgado está formado por una monocapa de células, y cuando esas uniones de células se agrandan, el intestino se hace permeable y pasan alimentos al torrente sanguíneo que no deberían pasar. Generando daños al sistema inmunológico. Esto, o bien dificulta recuperarse de una lesión articular o bien la puede llegar a provocar", continúa Fernández, que termina dejando claro que la microbiota, más conocida como flora intestinal, es el centro de muchos factores asociados a consecuencia que a priori poco tendrían que ver.

"Despejando la 'X' en la ecuación intestinal, seguro que llegamos al resultado correcto de la operación. Cuídala y serás más FELIZ!!", termina el presentador, que recomienda a todos sus seguidores que cuiden su organismo para poder mantenerlo sano el máximo tiempo posible.