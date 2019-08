Jorge Fernández habla de la enfermedad contra la que lleva un año luchando

Jorge Fernández ha utilizado las redes sociales para explicar la enfermedad que le ha hecho perder peso en este último año.

Con una fotografía en la que aparece mostrando su torso musculado "después de realizar un mini entrenamiento", el presentador de 'La ruleta de la suerte' ha escrito un mensaje a "toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy". Y es que en este último año ha perdido "8 o 9 kilos" por un "problema digestivo que me está costando mucho solucionar".

Asimismo, aclara que está "en las mejores manos posibles" y que desea poder "asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real".

Por otro lado, el presentador también pide a aquellas personas que no le conocen, que dejen de decirle que está delgado. Este tipo de comentarios "no ayudan mucho a la salud mental" porque los "trastornos intestinales" que sufre hacen que por mucho que "coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir...".

Finalmente, Jorge Fernández también ha querido tranquilizar "a los que os preocupáis tanto por mi delgadez" y lo ha hecho con una foto actual, para mostrar su físico, por el que ahora no no es su principal objetivo, ya que lo más importante es "curarme y volver a asimilar nutrientes", y sobre todo seguir luchando "por la salud que sin duda es lo más importante".