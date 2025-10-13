El divertido vídeo de Juanjo Bona preparándose para sus conciertos con 'Lárgate' de Ana Mena

Juanjo Bona se encuentra en pleno tour Tan mayor y tan niño, en el que el de Magallón amplió fechas debido a su gran éxito por teatros de toda España. Y una cosa deja clara: no se aburre ni preparándose para los shows.

El artista, que recientemente volvió al escenario que le vio crecer para interpretar en directo Últimamente, muestra su apoyo a otros compañeros de profesión con mucho humor.

Y es que Juanjo Bona ha compartido con sus seguidores cómo se prepara antes de sus conciertos. El cantante se echa laca, se divierte con el equipo, se coloca los in ears… Y todo ello con la nueva canción de Ana Mena, Lárgate, como banda sonora.

Mostrando que también le gusta esta nueva balada de la malagueña, el zaragozano tararea la pegadiza canción en este divertido vídeo, que no ha tardado en volverse viral.

De hecho, Ana Mena no ha tardado en reaccionar a este divertido homenaje con su nuevo single, y ha compartido su vídeo en redes sociales: "Me encanta, bello".

Los fans de Juanjo no han tardado en pedir una colaboración entre ambos. ¿Se dará en un futuro un featuring entre las dos grandes voces?