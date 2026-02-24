MÁS DE 20 CONCIERTOS

Bad Bunny termina su 'DeBí TiRAR MáS FOToS TOUR' en Latinoamérica: todas las canciones exclusivas e invitados

Bad Bunny cierra su gira por Sudamérica tras varios meses de un país a otro con su gran DeBí TiRAR MáS FOToS TOUR. El artista ha inundado cada concierto con canciones exclusivas, y en muchos de ellos también ha recibido sobre el escenario a invitados de altura.

De 'Narcos' a 'Porto Rico': todos los papeles de Bad Bunny en películas y series

Karol G aparece por sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Medellín
Karol G aparece por sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Medellín | REDES SOCIALES

Europa FM

Madrid24/02/2026 09:32

Bad Bunny ha terminado su DeBí TiRAR MáS FOToS TOUR por Latinoamérica. Después de una residencia de éxito en Puerto Rico, el artista salió para subirse al escenario de numerosos países de Sudamérica antes de cruzar el charco y actuar en otros países.

Pasando por Costa Rica, Perú, Chile y Argentina, entre otros países, el Conejito Malo continúa con su éxito —y más después de sellarlo a lo grande en los Grammy y con su actuación en la Super Bowl—. Y lo hace con un espectáculo con un setlist fijo, pero con una o varias canciones sorpresa en cada concierto.

Además, para homenajear su extensa discografía repleta de colaboraciones invita a otros artistas de renombre a cantar con él con asiduidad. Repasamos las canciones sorpresa y los invitados tras el cierre de su gira en Latinoamérica y antes de que el cantante vuele a Oceanía para continuar su ambicioso tour.

Todas las canciones exclusivas en Sudamérica

República Dominicana

  • Después de la Playa
  • Dema Ga Ge Gi Go Gu

Costa Rica

  • Caro
  • Te Deseo Lo Mejor

México

  • Chambea
  • Perro Negro
  • Amorfoda
  • Where She Goes
  • Te Mudaste
  • La Corriente
  • Mojabi Ghost
  • Soy El Diablo RMX

Chile

  • Soy Peor
  • Mayores
  • Solo de Mi

Perú

  • Si Estuviésemos Juntos
  • Booker T

Colombia

  • No Me Quiero Casar
  • Tú No Metes Cabra
  • A Tu Merced

Argentina

  • Otra Noche en Miami
  • Una Vez
  • Thunder y Lightning

Brasil

  • Vete
  • Te Boté Remix

Todos los invitados en la gira de Sudamérica

En cada uno de los conciertos de Bad Bunny en su gira por Latinoamérica muchas veces esas canciones exclusivas eran cantadas con el invitado. Y es que por esta rama del tour han pasado grandes nombres: Romeo Santos, Jhayco, Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Natanael Cano, J Balvin (con reconciliación incluida), Becky G, Jowell y Randy, Ñengo Flow, Bomba Estéreo, Arcángel, Karol G (que cantó canciones propias también), Mora, Cazzu, Duki, Khea, Eladio Carrión y Rainao.

¿Sorprenderá con algún invitado en sus 12 noches en España en mayo y junio?