Bad Bunny termina su 'DeBí TiRAR MáS FOToS TOUR' en Latinoamérica: todas las canciones exclusivas e invitados

Bad Bunny ha terminado su DeBí TiRAR MáS FOToS TOUR por Latinoamérica. Después de una residencia de éxito en Puerto Rico, el artista salió para subirse al escenario de numerosos países de Sudamérica antes de cruzar el charco y actuar en otros países.

Pasando por Costa Rica, Perú, Chile y Argentina, entre otros países, el Conejito Malo continúa con su éxito —y más después de sellarlo a lo grande en los Grammy y con su actuación en la Super Bowl—. Y lo hace con un espectáculo con un setlist fijo, pero con una o varias canciones sorpresa en cada concierto.

Además, para homenajear su extensa discografía repleta de colaboraciones invita a otros artistas de renombre a cantar con él con asiduidad. Repasamos las canciones sorpresa y los invitados tras el cierre de su gira en Latinoamérica y antes de que el cantante vuele a Oceanía para continuar su ambicioso tour.

Todas las canciones exclusivas en Sudamérica

República Dominicana

Después de la Playa

Dema Ga Ge Gi Go Gu

Costa Rica

Caro

Te Deseo Lo Mejor

México

Chambea

Perro Negro

Amorfoda

Where She Goes

Te Mudaste

La Corriente

Mojabi Ghost

Soy El Diablo RMX

Chile

Soy Peor

Mayores

Solo de Mi

Perú

Si Estuviésemos Juntos

Booker T

Colombia

No Me Quiero Casar

Tú No Metes Cabra

A Tu Merced

Argentina

Otra Noche en Miami

Una Vez

Thunder y Lightning

Brasil

Vete

Te Boté Remix

Todos los invitados en la gira de Sudamérica

En cada uno de los conciertos de Bad Bunny en su gira por Latinoamérica muchas veces esas canciones exclusivas eran cantadas con el invitado. Y es que por esta rama del tour han pasado grandes nombres: Romeo Santos, Jhayco, Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Natanael Cano, J Balvin (con reconciliación incluida), Becky G, Jowell y Randy, Ñengo Flow, Bomba Estéreo, Arcángel, Karol G (que cantó canciones propias también), Mora, Cazzu, Duki, Khea, Eladio Carrión y Rainao.

¿Sorprenderá con algún invitado en sus 12 noches en España en mayo y junio?