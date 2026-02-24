Bad Bunny termina su 'DeBí TiRAR MáS FOToS TOUR' en Latinoamérica: todas las canciones exclusivas e invitados
Bad Bunny cierra su gira por Sudamérica tras varios meses de un país a otro con su gran DeBí TiRAR MáS FOToS TOUR. El artista ha inundado cada concierto con canciones exclusivas, y en muchos de ellos también ha recibido sobre el escenario a invitados de altura.
De 'Narcos' a 'Porto Rico': todos los papeles de Bad Bunny en películas y series
Bad Bunny ha terminado su DeBí TiRAR MáS FOToS TOUR por Latinoamérica. Después de una residencia de éxito en Puerto Rico, el artista salió para subirse al escenario de numerosos países de Sudamérica antes de cruzar el charco y actuar en otros países.
Pasando por Costa Rica, Perú, Chile y Argentina, entre otros países, el Conejito Malo continúa con su éxito —y más después de sellarlo a lo grande en los Grammy y con su actuación en la Super Bowl—. Y lo hace con un espectáculo con un setlist fijo, pero con una o varias canciones sorpresa en cada concierto.
Además, para homenajear su extensa discografía repleta de colaboraciones invita a otros artistas de renombre a cantar con él con asiduidad. Repasamos las canciones sorpresa y los invitados tras el cierre de su gira en Latinoamérica y antes de que el cantante vuele a Oceanía para continuar su ambicioso tour.
Todas las canciones exclusivas en Sudamérica
República Dominicana
- Después de la Playa
- Dema Ga Ge Gi Go Gu
Costa Rica
- Caro
- Te Deseo Lo Mejor
México
- Chambea
- Perro Negro
- Amorfoda
- Where She Goes
- Te Mudaste
- La Corriente
- Mojabi Ghost
- Soy El Diablo RMX
Chile
- Soy Peor
- Mayores
- Solo de Mi
Perú
- Si Estuviésemos Juntos
- Booker T
Colombia
- No Me Quiero Casar
- Tú No Metes Cabra
- A Tu Merced
Argentina
- Otra Noche en Miami
- Una Vez
- Thunder y Lightning
Brasil
- Vete
- Te Boté Remix
Todos los invitados en la gira de Sudamérica
En cada uno de los conciertos de Bad Bunny en su gira por Latinoamérica muchas veces esas canciones exclusivas eran cantadas con el invitado. Y es que por esta rama del tour han pasado grandes nombres: Romeo Santos, Jhayco, Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Natanael Cano, J Balvin (con reconciliación incluida), Becky G, Jowell y Randy, Ñengo Flow, Bomba Estéreo, Arcángel, Karol G (que cantó canciones propias también), Mora, Cazzu, Duki, Khea, Eladio Carrión y Rainao.
¿Sorprenderá con algún invitado en sus 12 noches en España en mayo y junio?