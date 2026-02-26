Las virales imágenes de Bad Bunny y Grabiela Berlingeri en la playa de Sidney

Bad Bunny sigue de actualidad, y no solo por su música y su discurso: el artista ha sido captado de nuevo por las cámaras junto a su expareja, Gabriela Berlingeri.

Este encuentro público reaviva aún más los rumores de reconciliación. Las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales dejan ver al artista con la diseñadora de joyas en la playa, disfrutando del sol de Sydney y pasando sus ratos libres en compañía.

Cabe recordar que Bad Bunny y Gabriela Berlingeri estuvieron juntos entre 2017 y 2022 aproximadamente, y parece que podrían haberle dado una segunda oportunidad al amor.

Un secreto a voces

Aunque Bad Bunny ha dicho en varias ocasiones que estos años Gabriela ha continuado siendo una persona muy especial en su vida, los rumores de una posible reconciliación amorosa empezaron a dispararse en los Grammy, cuando la influencer compartió que había estado en la ceremonia. No obstante, no posó con el premiado ni se dejó ver con él en ningún momento de la gala.

Las especulaciones continuaron tras la Super Bowl, a la que la puertorriqueño también asistió y animó al artista en su histórica actuación.

Hasta ese momento este apoyo fue discreto, hasta que se dejaron ver ante las cámaras el jueves 12 de febrero cenando juntos en Buenos Aires, según desvela People. Bad Bunny se encontraba en la ciudad por su gira DeBÍ TiRAR MáS FOTos y ella lo acompañaba.

Ahora han viajado juntos hasta Australia, donde el puertorriqueño continúa con su gira mundial.