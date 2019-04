Justin Bieber se sube con Ariana Grande al escenario después de dos años, ¡y anuncia un bombazo!

La gran sorpresa de Coachella ha esperado hasta el final, como una gran traca, y es que Justin Biebier no solo se ha subido al escenario por primera vez en dos años, desde la cancelación de su gira, sino que además ha anunciado lo que todos sus fans llevan tiempo deseando: ¡Bieber está de vuelta!

Ariana Grande cerraba por todo lo alto el segundo fin de semana del Festival Coachella 2019, su actuación estaba siendo espectacular pero en esta ocasión había anunciado que no subiría a ningún invitado al escenario, como sí hiciera el anterior fin de semana. Sin embargo, cuando la cantante se disponía a interpretar ‘No tears left to cry’, hizo una pausa para soltar el bombazo.

“Coachella: no iba a traer a ningún invitado esta noche, pero ha venido mi amigo a pasar un rato con vosotros”, dijo Ariana, que concluyó: “Y pensamos que podría ser divertido hacer algo por vosotros. Esto no estaba planeado en absoluto. Gracias por estar aquí, Justin. Os queremos mucho”.

Y entonces se desató la locura. A ritmo de ‘Sorry’, Justin Biebier puso a cantar y bailar a todo el público, e hizo felices a sus fans, que estaban preocupados por el cantante desde que decidiera cancelar su gira hace dos años, y más recientemente anunciar que se retiraba para centrarse en solucionar sus problemas de salud.

Hace tiempo que se rumorea que Ariana Grande y Justin Bieber podrían lanzar una colaboración, de hecho comparten agente, Scotter Braun, y Bieber fue uno de los grandes nombres que quiso acompañar a Ariana en el concierto benéfico por las víctimas de los atentados en Manchester en 2017, One Love Manchester.

¡ANUNCIA NUEVO ÁLBUM!

Después de interpretar Sorry, uno de sus grandes éxitos, comentaba: “No he estado en escenarios durante unos dos años. Estaba de paso. No tenía idea de lo que podía pasar esta noche”.

“Llevaba puesto este look tan guay sin saber que iba a estar sobre el escenario. Tenía que recuperar mi ritmo, mi rollo. Gracias, Coachella, gracias Ariana Grande. Es tan asombrosa, tan genial”, añadió. Y dejó caer la bomba: ¡tiene previsto publicar nuevo disco pronto!

Después, quiso expresar su agradecimiento en redes sociales con un tuit que decía: “Gracias Ariana Grande. Gracias Coachella. Esto ha estado bien. Os quiero”.

¡Cuánto nos alegramos de verte de nuevo sobre el escenario, Justin!