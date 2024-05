Justin y Hailey Bieber podrían anunciar su embarazo en la MET Gala

Justin y Hailey Bieber están disfrutando de unos días de descanso en Hawái.

Aunque han intentado pasar desapercibidos, numerosos fanáticos los han captado tomando unos refrescos como cualquier otro visitante. Sin embargo, un detalle ha llamado la atención de los usuarios de las redes. El look de Hailey ha vuelto a despertar rumores de embarazo... Y los vídeos son, para ellos, la prueba de que un pequeño Bieber podría estar en camino.

La modelo, que luce un vestido estilo boho de color blanco tremendamente holgado, podría haber elegido un vestuario así de casual para ocultar su barriguita de embarazada. "La cara de enamorado de Justin", "siento que Hailey está embarazada" o "lo van a anunciar en la MET GALA" son algunas de las afirmaciones que se han hecho virales las últimas horas en las redes.

La MET Gala tendrá lugar el próximo lunes 6 de mayo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, pero su asistencia no está confirmada. Su lista de invitados es uno de los secretos mejor guardados de la temporada, pero ya se barajan algunos nombres como Rosalía, Rihanna o Taylor Swift.

Si Justin y Hailey acuden y deciden anunciar su embarazo en la cena benéfica más importante del mundo de la moda, eclipsarán una alfombra roja que pisarán los rostros más importantes del papel couché.

No es la primera vez que surgen rumores y especulaciones sobre un embarazo de la pareja. Desde que se casaron en 2019, la modelo ha sido objeto de numerosos comentarios sobre la llegada de un bebé a sus vidas, muchas veces comentarios nacidos de su aspecto físico.

"Hace poco, todo el mundo decía: 'Dios mío, está embarazada'. Es algo que me ha pasado muchas veces. Y resulta descorazonador: 'Maldita sea, ¿no puedo estar hinchada una vez y no estar embarazada?'. Mentiría si dijera que no me importa. Cuando llegue el día en que eso sea verdad, tú y el resto de personas en Internet, seréis los últimos en saberlo", ha explicado a GQHype.