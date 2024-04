Taylor Swift sí asistirá a la MET Gala, pero no con Travis Kelce, por este motivo

Te interesa Rosalía y Jeremy Allen White podrían coincidir públicamente en la MET Gala 2024

Queda una semana para que el Metropolitan Museum de Nueva York despliegue la alfombra roja más importante del mundo de la moda.

La MET Gala tendrá lugar el próximo 6 de mayo para rendir tributo a la exposición Sleeping Beauties: Reawakening Fashion(Bellas Durmientes, El despertar de la moda), una selección de estilismos y trajes que servirá de inspiración para los celebrities que pasen por la alfombra beige de la MET Gala, el punto de encuentro de las personalidades más reconocidas del momento. Tras el desfile ante las cámaras y flashes, se lleva a cabo una cena.

Como cada edición, días antes se van filtrando listas de invitados y posibles asistencias, pero lo cierto es que desde la organización de la MET nunca confirman quién asistirá y quién no.

Solo se desvelan los nombres de los anfitriones, que este año son Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth y Bad Bunny. Entre los celebrities que se han barajado como fijos este 2024 se encuentran Rihanna o Rosalía, que podría coincidir con su pareja Jeremy Allen White.

Taylor Swift, confirmada

Durante meses, se ha especulado mucho sobre la posible asistencia de la cantante de Shake it Off. Su presencia se jugaba en numerosas quinielas, y ahora la revista estadounidense Page Six mantiene que Taylor Swift figura como las invitadas confirmadas.

La cantante, que ha roto todos los récords con su disco The Tortured Poets Departament y continúa sumergida en la gira más exitosa de las últimas décadas, The Eras Tour, caminará por la alfombra beige del Metropolitan Museum de Nueva York, pero todo a punta a que no lo hará del brazo de su pareja Travis Kelce.

Según TMZ, Taylor y Travis quieren evitar posar juntos para no convertirse en el centro de atención. Nada descabellado, ya que cada vez que salen juntos se forma un intenso revuelo a su alrededor que puede ser incómodo para el resto de invitados.

Swift ha asistido a la Met Gala seis veces antes, luciendo diseñadores como Louis Vuitton, Oscar de la Renta, J. Mendel y Badgley Mischka. Su primera vez fue en 2008 y la última en 2018.

Cuál es el dress code de la MET GALA 2024

El dress code de la MET Gala 2024 se ha bautizado como The Garden Of Time (El Jardín del Tiempo), que supone una "oda a la naturaleza".

Así lo ha definido Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute y principal creador de esta idea. "La naturaleza como una metáfora de la moda, su fragilidad y fugacidad", añadía.

De este modo, la flora y la fauna serán los principales elementos en los que se centren los elaborados trajes, vestidos y composiciones de los invitados, que podrán incluir en ellos texturas vaporosas y llenas de dimensión gracias a ramas, flores u hojas.

Los diseños deben estar centrados en la naturaleza, por lo que la inspiración es amplia y puede incluir referencias a mariposas y una gran variedad de insectos.

