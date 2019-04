Kaley Cuoco rompe a llorar mientras graba el último episodio de 'The Big Bang Theory'

Kaley Cuoco, la actriz que interpreta a Penny en 'The Big Bang Theory' , la serie que se emite en Neox , ha compartido vía Instagram que el último capítulo de la serie la ha dejado 'sin palabras'.

Kaley Cuoco se despide de 'The Big Bang Theory' / CBS

Ha llegado el momento que muchos temíamos, este 2019 'The Big Bang Theory' pone punto y final a su historia. La serie ha dejado un hueco en la historia gracias a todos los momentos, memes y frases adecuadas para muchos instantes de nuestras vidas.

El 16 de mayo se emite el final de la serie, por lo que es normal que los actores estén sensibles por despedir una serie que ha formado parte de sus vidas durante muchos años. Kaley Cuoco, la actriz que interpreta a Penny, no ha ocultado sus lágrimas y ha compartido con el mundo su tristeza vía Instagram.

La primera fotografía que publicaba era la del guión en el que ponía 'end of series', es decir, 'final de serie' junto a un mensaje que nos hacía saber que la actriz no había dormido. Tras no haber dormido, llegaba el día de lectura de guión junto a todo el equipo. Cuoco, a la salida de la reunión, publicaba una fotografía de ella misma llorando en el set.

Aunque las lágrimas no cesaron, de hecho, también compartió otra foto en la que se ven un montón de pañuelos encima del guión, haciendo saber a sus fans el sufrimiento que le está suponiendo pasar por la última etapa de la serie.

Kaley Cuoco ha compartido un mensaje sobre el final de la serie: "Preparaos para un final que me ha dejado sin palabras". Las expectativas son muy altas y ahora, gracias a todo esto, son todavía más altas. ¿Cómo acabará la serie?

Sin duda, la actriz tiene humor dentro y fuera de la serie, y comparte con sus seguidores muchos momentos, tanto los felices, como los tristes y hasta los incómodos...