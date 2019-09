Karol G se confiesa y explica su dura lucha con las dietas: “Soy una gordita de corazón”

Karol G es una de las cantantes más sexys del panorama musical internacional. Sus provocativos looks y su exuberante han hecho son una de sus señas de identidad, aunque tampoco se ha librado de los que le han recriminado en alguna ocasión que había subido de peso.

Por este motivo, la artista ha querido compartir un vídeo a través de Instagram Stories en el que habla sin ningún tipo de problema sobre su cuerpo: "No se vayan a fumar ese cuento de que yo soy la persona más fitness del mundo. Porque yo, este ser humano que está aquí, soy una gordita de corazón y a veces de cuerpo también. A veces estoy bien y a veces estoy gordita. La mayoría de las veces estoy muy gordita porque me quiero comer hasta las paredes, pero así es mi vida", explica.

Debido a su frenético ritmo de vida y a su extensa gira, Karol intenta cuidarse durante sus conciertos, tal como muestra desde la habitación de hotel donde graba el vídeo: "Desde que yo ando con mi hermana, en mi habitación solamente hay agua, agua, agua…ah…y un plato de ensalada".

Y es que cuidar su línea no es algo que le haya preocupado desde que se ha hecho famosa, desde pequeña le han inculcado la importancia de llevar una dieta sana y equilibrada, aunque eso le diese algún que otro "disgusto" al salir del cole: "Me estaba acordando que cuando iba al colegio todo el día me la pasaba pensando que ya quería que fuera la hora de salir e irme para la casa a almorzar. Me iba todo el camino pensando que iba a haber de almuerzo y llegaba a mi casa y había sopa de verduras".