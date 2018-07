Ke$ha sale de rehabilitación y se cambia de nombre

Kesha entró en rehabilitación el pasado mes de enero debido al estrés post-traumático y a los desórdenes alimenticios provocados por su productor Dr. Luke gracias a frases como "Pareces una puta nevera".

Dos meses después la cantante ha salido del centro de rehabilitación Timberline Knolls de Chicago y ha publicado en Twitter una foto en la que la vemos de rodillas en la arena con una camiseta donde se puede leer 'I'm a survivor' junto a la frase "tenía que jugar en la arena".

Además, Kesha quiere romper con todo lo que le recuerde a ese pasado que la ha llevado a rehabilitación cambiando el nombre de su cuenta de Twitter, pasando de @keshasuxxx a @kesharose; y eliminando la $ de su nombre llamandose simplemente Kesha.

Esperemos que esta nueva etapa sea de lo más positiva para Kesha y sobre todo que pronto nos traiga nueva música, en la que ya está trabajando:

"¡Feliz de estar de regreso! Me siento saludable y estoy trabajando en mi música. No tengo palabras para agradecer a mis fans todo el amor y el apoyo que me han dado"

Happy to be back! Feeling healthy & working on tons of new music🐱I can't thank my fans enough for all the love & support u have given me❤️️