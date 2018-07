Kesha ingresa en rehabilitación por desórdenes alimenticios

A pesar de acabar el 2013 con el lanzamiento del videoclip de Dirty Love, Kesha no ha empezado el 2014 con buen pie. La cantante ha ingresado en una clínica de rehabilitación a las afueras de Chicago por problemas alimenticios. Su famoso productor Dr Luke parece ser el culpable de sus problemas tras haberla insultado repetidas veces.

Kesha nos ha dejado de piedra en sus últimas apariciones con su pérdida de peso. A la artista se le ha ido de las manos su dieta vegetariana y ha ingresado en rehabilitación por desórdenes alimenticios.

Kesha ingresó en el centro de rehabilitación Timberline Knolls de Chicago, el mismo donde Demi Lovato superó sus adicciones a la cocaína. La cantante de 26 años ha anunciado que permanecerá internada allí 30 días: “Defiendo que hay que amarse a uno mismo, pero no me doy cuenta de lo difícil que es llevarlo a la práctica. No voy a estar disponible en los próximos 30 días porque voy a recibir tratamiento para mi trastorno alimenticio y aprender a quererme a mí misma otra vez”

Muchos culpan de estos problemas alimenticios a su productor, Dr Luke, que llegó a decirle: "Pareces una puta nevera" en el rodaje de Die Young, hecho que afectó sin medida a la artista.

Esa gran pérdida de peso la podemos ver en sus últimos trabajos, sobre todo en Timber junto a Pitbull, donde vemos a una Kesha sexy y gamberra pero muy delgada y en su último vídeo Dirty Love, que presentó el 31 de diciembre.