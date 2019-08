R. Kelly se declara inocente de explotación sexual de menores

En una corte federal de Nueva York, a la que el artista estadounidense fue trasladado desde Chicago (Illinois), el acusado ha defendido su inocencia y ha negado haber utilizado sus conciertos para explotar sexualmente a mujeres, algunas de ellas menores, así como el cargo de asociación criminal.

Sin embargo, el juez, Steven Tiscione, ha tomado una decisión similar a la de otro magistrado de Chicago y ha ordenado prisión sin fianza por el riesgo de fuga y porque el cantante supone un peligro público dado su historial criminal.

Ante esta sentencia, el abogado de R. Kelly ha alegado que el tribunal no tiene razones para dictaminar que su cliente es un peligro, ya que "no hay pruebas". Asimismo, el letrado también ha presentado una queja formal por no poder ver al artista durante su traslado desde Chicago.

Por otra parte, en la sala del juzgado también estuvieron las dos víctimas del cantante, sus supuestas novias y esclavas sexuales, Joycelyn Savage y Azriel Clary. Su abogada que también defiende a una tercera víctima de las 13 en total, ha declarado que están tranquilas sabiendo que "el señor Kelly permanece en prisión" hasta que se sepa la sentencia final.

LADY GAGA MUESTRA SU APOYO A LAS VÍCTIMAS

R. Kelly, ganador de tres premios Grammy, ha negado constantemente todas estas acusaciones de abusos sexuales y de pederastia. Sin embargo, su vida ha estado rodeada de polémica. Con 27 años, se casó con la artista Aaliyah, que entonces solamente tenía 15 años. En 2002 volvió a ser noticia después por un supuesto vídeo de Kelly manteniendo relaciones sexuales con una menor. En 2008, fue absuelto por este caso en el que se le acusaba de pornografía infantil.

Sin embargo, la emisión del documental "Surviving R. Kelly" a principios de 2019, desató de nuevo la polémica. A través de las imágenes, varias mujeres, entre ellas menores de edad, denunciaron los abusos sexuales por parte de R. Kelly. En ese momento, el artista estadounidense volvió a estar en el punto de mira y, semanas después, la Fiscalía de Chicago imputó a R. Kelly una decena de delitos por abusos sexuales a cuatro mujeres, tres de ellas menores.

El cantante apareció en una audiencia judicial, vestido con el traje anaranjado característico de los presos, y consiguió la libertad bajo fianza. Pero el mundo de la música se solidarizó con las víctimas, como Lady Gaga que emitió un comunicado en el que confesaba que se arrepentía de haber trabajado con el rapero en su canción 'Do What U Want (With My Body)' y, eliminaba el tema de todas las plataformas digitales.