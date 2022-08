Kevin Federline publica vídeos de Britney Spears discutiendo con sus hijos para intentar desacreditarla

Kevin Federline se ha propuesto desacreditar a Britney Spears como madre. Todo comenzaba hace unos días, cuando el bailarín aseguraba al Daily Mail que el distanciamiento de los niños con la cantante era una realidad.

Además, añadía que se trataba de una decisión voluntaria de Sean, de 16 años, y Jayden, de 15, que habrían decidido apartarse de su madre. No acudieron a su boda con Sam Ashgari hace unos meses.

Poco tardó la princesa del pop en salir a defenderse ante los que la acusaban de tener una mala relación con los adolescentes. "Como todos sabemos, criar a niños adolescentes no es fácil para nadie", empezaba Brit, que calificaba la situación de "dolorosa" y añadía que los niños también han sido, como ella, objeto de persecución por parte de la prensa.

Los vídeos de las "discusiones"

Enfadado por la respuesta de Britney, Federline ha querido sacar la artillería pesada para desacreditar a la madre de sus hijos.

De este modo, el bailarín -que ha tenido la custodia de los menores durante años porque la tutela impedía a Spears criar sus propios hijos- ha filtrado a la prensa varios vídeos en los que se ve a Britney discutiendo con Sean y Jayden. La Vanguardia los ha difundido en nuestro país.

Lejos de tratarse de vídeos violentos, en los fragmentos se aprecia a la cantante intentando mantener una conversación con los adolescentes tras dos disputas caseras. Una sucedió por la negativa de uno de los niños a usar protector solar y otra porque uno de ellos estuvo descalzo sobre un terreno helado.

"Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y ponerte crema para la cara porque la tienes seca, y todo lo que me dices es ‘no, está bien’. No, no está bien. Será mejor que empieces a respetarme. Todos deben comenzar a tratarme como una mujer. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo ¿Entienden?", dice Britney a uno de sus hijos.

La publicación de los vídeos por parte de Federline no es más que una estrategia para intentar desacreditar a Spears como madre, un hecho lamentable cuando además hay dos menores de por medio. Menores que deberían haber respetado a la cantante y que si tuvieron la idea de filmarla en su propia casa fue porque alguien cercano se lo recomendó.