Kim Kardashian se pronuncia sobre la polémica con Balenciaga: "Estoy conmocionada con las imágenes perturbadoras"

Kim Kardashian, actual embajadora de Balenciaga, se ha pronunciado al respecto de la polémica campaña de Navidad de la firma, ya retirada.

Una serie de fotografías en las que aparecían algunos niños junto a arneses, esposas y elementos de cuero relacionados con prácticas sadomasoquistas, pero que si se analizaba al detalle se podían ver documentos en los que se hablaba de pornografía infantil.

Tras el aluvión de críticas, Balenciaga ha eliminado esta campaña y se ha disculpado públicamente, a la vez que a denunciado a sus responsables.

Tras varios días en silencio, Kim ha abierto un hilo en Twitter en el que da su opinión sobre lo sucedido. "He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto", ha empezado escribiendo.

"Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad, punto", ha proseguido.

A continuación, Kim ha agradecido que la firma haya eliminado las campañas y se haya disculpado públicamente. Además, tras su conversación con los responsables de la marca cree que "tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder".

Sin embargo, tiene que valorar si continuará trabajando con la firma: "En cuanto a mi futuro con Balenciaga, actualmente estoy reevaluando mi relación con la marca, basándola en su voluntad de aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido, y las acciones que espero que tomen para proteger a los niños".

¿Qué ha ocurrido con la última campaña de Balenciaga?

La campaña de Navidad de Balenciaga incluía varias imágenes de niños sosteniendo peluches de animales como pandas o koalas vistiendo arneses de cuero, esposas y elementos relacionados con las prácticas sexuales de sadomasoquismo. Además de otros elementos para adultos.

Pero más allá de eso, lo que se puede apreciar mirando con más detalle algunas de estas imágenes es completamente indignante. En una foto en la que aparece una mujer vistiendo artículos de la marca, parece que todo es normal a simple vista.

Sin embargo, sobre la mesa se ve un libro de Michael Borreman, cuyo libro más famoso es uno en el que ilustra la pornografía infantil abiertamente.

Por otro lado, bajo la imagen de un bolso se ve una serie de papeles que hablan de un caso muy sonado en Estados Unidos en el que se intentó legalizar la posesión de pornografía infantil con fines propios.

Tal como ha destacado el usuario @mbafraudee en Twitter, en otras imágenes se puede ver el nombre de la firma escrito como BAALenciaga, con doble A haciendo referencia al dios Baal, al que sacrificaban niños. O a Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense que fue condenado​ por una red de tráfico de menores en el mundo de élite.​​