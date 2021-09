Kim Kardashian, reina de los memes en la MET Gala

La MET Gala es el lugar perfecto para hacerse notar a base de estilismo, y esto Kim Kardashian lo sabe de sobra. Nunca pasa desapercibida en la alfombra roja pero en esta ocasión se ha superado.

La empresaria ha optado por un total look negro que no ha dejado ni un centímetro de piel al descubierto. Y aún así era imposible no reconocerla.

Kim apareció con una máscara de media negra de la que salía una larga cola de caballo y un vestido que se dividía en una cola doble con unos pantalones que se fusionan con unos tacones de aguja. Unos guantes del mismo color terminaban por completar el look.

El diseño es obra Balenciaga, el mismo que la vistió en la presentación de DONDA, con un look muy similar pero en cuero negro.

Y como era de esperar, su paso por la MET Gala ha dejado un buen número de divertidos memes.

"Mi ansiedad y yo cuando salimos fuera"