Lady Gaga habla por primera vez de su separación de Christian Carino

La cantante no se había pronunciado todavía sobre su separación el pasado mes de febrero, cuando conocimos que el que era su representante, Christian Carino, y Lady Gaga, habían roto su compromiso.

Los rumores apuntaban ya a un distanciamiento de la pareja desde la gala de los Premios Grammy, cuando la intérprete de 'Shallow' acudió sin el anillo de compromiso. "Sus amigos sabían que no iba a ser una relación a largo plazo... Siempre parecía que Christian estaba más comprometido que Gaga", aseguró una fuente a People.

Ha sido ahora, cuatro meses después, cuando Gaga ha dicho sus primeras palabras sobre este tema. Fue durante uno de sus últimos conciertos en Las Vegas, donde ofrece su residencia 'Enigma'.

"La última vez que canté esta canción tenía un anillo en el dedo... Así que ahora será diferente", dijo antes de cantar Someone To Watch Over Me,.