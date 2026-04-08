Lady Gaga y Madonna y el rumor sobre su canción para 'El diablo viste de Prada 2'

Lady Gaga y Madonna en la Fashion Week de 2010 de Nueva York | Getty Images

Desde que se anunció que El diablo viste de Prada 2 era una realidad, comenzaron a circular rumores sobre la participación de Lady Gaga en la banda sonora.

Tanto es así que actualmente hay quien señala que la cantante tendrá un total de cinco canciones dentro de la película, incluido su tema Runway, su colaboración con Doechii que ya ha sido confirmada.

Estos rumores han señalado además a otras grandes cantantes con las que colaboraría, encontrándose entre ellas Chappell Roan y Madonna.

Sin embargo, por ahora es solo un rumor, pero, viendo que hasta ahora han estado utilizando la canción Vogue de Madonna —la cual apareció en la primera entrega— para la promoción, no sería de extrañar que la cantante regresara de nuevo para la cinta.

Sin embargo, ¿sería posible que las dos divas del pop colaborasen sabiendo la enemistad que tuvieron en el pasado?

¿De dónde surge el conflicto?

Cuando Lady Gaga lanzó su canción Born This Way en 2011, los fans de Madonna señalaron su similitud con Express Yourself, algo de lo cual se hizo eco la cantante. Al año siguiente, Madonna declaró que el tema de Gaga era "simplista", iniciándose la rivalidad entre ambas.

A partir de entonces, comenzaron a lanzarse indirectas en público y ataques verbales, e incluso Madonna interpretó en 2012 en directo una fusión de ambas canciones y señaló que había invitado a Lady Gaga a cantar esta versión, pero se había negado.

Pero en 2015 las aguas acabaron por calmarse cuando aparecieron posando juntas en una foto junto Katy Perry. A raíz de este pequeño gesto, antes del cual se desconoce si tuvieron una conversación en privado, ambas comenzaron a halagarse en entrevistas.

Nuevos roces

Sin embargo, en 2017, Lady Gaga dio unas declaraciones en su documental Gaga: Five Foot Two que molestaron a algunos fans: "Ella no me miraría a los ojos para decirme que era simplista o lo que sea. ¿Decirme por los medios que crees que soy una mierda? Es como si un tipo me pasara una nota a través de un amigo".

A pesar de ello, la Mother Monster compartió su admiración por Madonna y le quitó hierro a lo sucedido en el pasado.

Otro pequeño roce sufrido entre las divas ocurrió cuando, durante la rueda de prensa de A Star Is Born, Lady Gaga dijo exactamente la misma frase que dijo Madonna en una entrevista de 1989, reavivándose la narrativa de que la imita en todo lo que hace.

La reconciliación final

Pero la reconciliación acabó llegando cuando en 2019 se publicó una fotografía de ambas en la fiesta posterior de los Premios Óscar.

En 2019, Madonna salió a confirmar en una entrevista que nunca habían sido enemigas y que su rivalidad estuvo más incitada por la sociedad y los medios.

En los años más recientes, las interacciones entre ellas han sido bastante positivas, e incluso en los iHeartRadio Music Awards 2025, Lady Gaga confesó que Madonna ha sido siempre una artista que la ha inspirado.

Recientemente, Madonna ha publicado incluso un video bailando Bloody Mary de Lady Gaga, encendiendo aún más las especulaciones de colaboración.