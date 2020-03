Lady Gaga está en plena cuarentena voluntaria por el coronavirus , a fin de evitar la propagación del virus entre las personas de su entorno. "Este momento no es el más fácil para todos, pero lo más generoso y sano que podemos hacer, es ponernos en cuarentena".

La cantante ha querido hacer pública su cuarentena voluntaria para tratar de concienciar entre sus seguidores, la importancia de tomarse muy en serio esta enfermedad, que avanza por Estados Unidos, sin que las cifras de infectados sean concluyentes, ya que el coste de las pruebas para determinar si una persona es portadora del virus, recae en la mayoría de los Estados, en el propio paciente.

En su publicación, Gaga comentaba que había estado hablando con algunos médicos y científicos: "Este momento no es el más fácil para todos, pero lo más generoso y sano que podemos hacer, es ponernos en cuarentena y no pasar el rato con personas mayores de 65 años, o estar en grupos grandes”.

La cantante confiesa sus deseos de ver a sus padres y abuelas, pero es consciente de que no es lo más seguro: "No los enfermaré en caso de que lo tenga (el Coronavirus)". "Me estoy quedando en casa con mis perros. Te amo mundo, juntos superaremos esto. Confiad en mí, hablé con Dios, dijo que estaremos bien”, concluía Lady Gaga en una publicación acompañada por una fotografía en casa junto a sus mascotas.

La cantante lleva días lanzando mensajes de concienciación:

Mientras que algunos fans están preocupados por la salud de la cantante, muchos otros muestran su apoyo a esta iniciativa, que en España se ha materializado en movimientos tan potentes como #YoMeQuedoEnCasa, llegando a organizar incluso festivales online, para que la gente pueda hacer más llevadero el encierro en casa.

Californa ha anunciado ahora que todas las pruebas del coronavirus se hagan gratis con cargo al Estado, ha prohibido las reuniones de más de 250 personas, y ha aprobado ayudas públicas para los trabajadores que se tengan que quedar en casa. Pero no es igual en todo el país, donde parecen haber tomado la determinación británica, que "andar en paralelo" al problema.

Por eso son muchos los personajes famosos, como Miley Cyrus, que están tratando de llamar la atención de la opinión pública, ante un problema que no está siendo puesto en la misma magnitud que en Europa o Asia.

Gaga acaba de lanzar 'Stupid Love', el primer single del que será su próximo álbum Chromatic, el 10 de abril. Esta vuelta de la cantante, llegaba acompañada de una gira, que debía dar comienzo el próximo 24 de julio: 'Chromatica Ball Tour', en París. Un arranque que de momento está en entredicho, a la espera de la evolución de la enfermedad, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde las medidas de contención están siendo desiguales y cada Estado va aumentando las restricciones en función de su expansión.