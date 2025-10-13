Lady Gaga vuelve a la gran pantalla y se une al elenco de 'El Diablo viste de Prada 2'

Está claro que Lady Gaga es una artista todoterreno. Aunque no nos cabe duda que el escenario es su hábitat natural, lo cierto es que su talento y potencial para aparecer delante de la cámara es imparable. Sin ir más lejos, la hemos visto en películas como Joker: Folie à Deux oA Star Is Born. Sin embargo, la Mother Monster estaría trabajando en otro proyecto cinematográfico entre manos. Según recoge Variety, Lady Gaga formará parte del elenco de El Diablo viste de Prada 2. Dicho medio apunta que la artista de Poker Face fue vista por sus fans en Milán rodando la secuela, todo ello, después de sus cuatro noches en el O2 Arena de Londres.

De esta forma, Lady Gaga retoma su faceta como actriz después de aparecer en la serie Miércoles este año. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que la nueva secuela llegará en mayo de 2026, es decir, 20 años después del estreno de su primera parte en 2006.

¿Qué se espera de 'El Diablo viste de Prada 2'

Aunque todavía faltan confirmaciones, se estima que David Frankel vuelva a la dirección del film y se mantenga parte de ese elenco principal que vimos hace casi dos décadas, entre ellas Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Shachs o Emily Blunt como Emily.

Según Variety, la sinopsis de la segunda parte plasmaría el desafío de Priestly "en medio del declive de la publicación de revistas tradicionales y mientras se enfrenta al personaje de Blunt, ahora un ejecutivo de alto poder de un grupo de lujo con dólares de publicidad que Priestly necesita desesperadamente".

El éxito de 'El Diablo viste de Prada'

La primera parte de esta película, basada en la novela de la escritora Lauren Weisberger, plasma la historia de Andy Sachs (inteprretada por Anne Hathaway) quien se une a la revista de moda Runway para trabajar de ayudante de Miranda Priestly, directora de dicho medio. Andy buscará convencer a su jefa y ganarse su confianza, quien tiene atemorizados a quienes le rodea.

Este film obtuvo un gran reconocimiento, entre ellos, un Globo de Oro para Meryl Streep en la categoría Mejor interpretación femenina en una película - Musical o comedia, entre otros reconocimientos.