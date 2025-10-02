Lady Gaga da el pistoletazo de salida a la parte europea de su gira 'Mayhem Ball' desde Londres

Lady Gaga da el pistoletazo de salida a la parte europea de su 'Mayhem Ball' desde Londres | Getty Images

El pasado 29 de septiembre Lady Gaga comenzóMayhem Ball Tour, su última gira mundial con la que llevará lo mejor de su música por todo el mundo. Sus primeros conciertos han sido en nada y nada menos que en el prestigioso estadio O2 de Londres.

Un espectáculo con el que la crítica ha avalado la calidad del show de la artista de Poker Face. Es el caso de The Independent que dijo lo calificó como "el concierto del año". Por su parte, otros medios como BBC News confirmaron que Lady Gaga está "en la cima de su potencial" o Financial Times que definió la propuesta de este espectáculo como "una obra maestra del teatro musical pop".

El show está producido por Gaga y su prometido Michael Polansky. Un concepto que eleva el presentado en Coachella con la dirección de Ben Dalgleish y con una coreografía diseñada por Goebel. Por su parte, el vestuario viene de la mano de Hunter Clem, Natali Germanotta (hermana de la artista) y HARDSTYLE.

Lady Gaga conquista Estados Unidos con su Mayhem Ball

El pasado 16 de julio comenzó la última gira de la intérprete de Alejandro. Un show en Las Vegas que se llevó muy buenas críticas, llegando a ser calificada como "una atrevida obra maestra teatral que le hace la competencia a Broadway" según Chicago Sun Times.

Lady Gaga en el inicio de su última gira en Las Vegas | Getty Images

¿Cuándo llegará Lady Gaga a España?

Los shows de Lady Gaga en España están a la vuelta de la esquina. Serán los próximos 28, 29 y 31 de octubre cuando el Palau Sant Jordi sea testigo del espectáculo que la ganadora de 14 premios Grammy nos tiene preparado. De momento, habrá que esperar que tipo de show traerá y con qué viene dispuesta a sorprendernos. La artista de Born This Way ofrecerá nuevos shows en Barcelona siete años después de su Joanne World Tour, gira con la que también vino a España en el 2018.

Fechas de Mayhem Ball en Europa