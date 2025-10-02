Lady Gaga da el pistoletazo de salida a la parte europea de su gira 'Mayhem Ball' desde Londres
La Mother Monster comienza la etapa de su gira europea con la que muy pronto aterrizará en nuestro país con sus tres noches consecutivas en Barcelona. Su primer concierto en Londres tuvo una gran acogida por parte de la crítica. Serán los próximos 28, 29 y 31 de octubre cuando Lady Gaga cante en Barcelona.
Los conciertos que están por llegar: de Lady Gaga a Katy Perry y de Dani Martín a Shinova
Lady Gaga revive como una muñeca terrorífica en el videoclip de 'The Dead Dance', dirigido por Tim Burton
El pasado 29 de septiembre Lady Gaga comenzóMayhem Ball Tour, su última gira mundial con la que llevará lo mejor de su música por todo el mundo. Sus primeros conciertos han sido en nada y nada menos que en el prestigioso estadio O2 de Londres.
Un espectáculo con el que la crítica ha avalado la calidad del show de la artista de Poker Face. Es el caso de The Independent que dijo lo calificó como "el concierto del año". Por su parte, otros medios como BBC News confirmaron que Lady Gaga está "en la cima de su potencial" o Financial Times que definió la propuesta de este espectáculo como "una obra maestra del teatro musical pop".
El show está producido por Gaga y su prometido Michael Polansky. Un concepto que eleva el presentado en Coachella con la dirección de Ben Dalgleish y con una coreografía diseñada por Goebel. Por su parte, el vestuario viene de la mano de Hunter Clem, Natali Germanotta (hermana de la artista) y HARDSTYLE.
Lady Gaga conquista Estados Unidos con su Mayhem Ball
El pasado 16 de julio comenzó la última gira de la intérprete de Alejandro. Un show en Las Vegas que se llevó muy buenas críticas, llegando a ser calificada como "una atrevida obra maestra teatral que le hace la competencia a Broadway" según Chicago Sun Times.
¿Cuándo llegará Lady Gaga a España?
Los shows de Lady Gaga en España están a la vuelta de la esquina. Serán los próximos 28, 29 y 31 de octubre cuando el Palau Sant Jordi sea testigo del espectáculo que la ganadora de 14 premios Grammy nos tiene preparado. De momento, habrá que esperar que tipo de show traerá y con qué viene dispuesta a sorprendernos. La artista de Born This Way ofrecerá nuevos shows en Barcelona siete años después de su Joanne World Tour, gira con la que también vino a España en el 2018.
Fechas de Mayhem Ball en Europa
- Jueves, 2 de octubre: Londres, Reino Unido, The O2.
- Sábado, 4 de octubre: Londres, Reino Unido, The O2.
- Martes, 7 de octubre: Mánchester, Reino Unido, Co-op Live.
- Miércoles, 8 de octubre: Mánchester, Reino Unido, Co-op Live.
- Domingo, 12 de octubre: Estocolmo, Suecia, Avicii Arena.
- Lunes 13 de octubre – Estocolmo, Suecia – Avicii Arena
- Miércoles 15 de octubre – Estocolmo, Suecia – Avicii Arena
- Domingo 19 de octubre – Milán, Italia – Unipol Forum
- Lunes 20 de octubre – Milán, Italia – Unipol Forum
- Martes 28 de octubre – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- Miércoles 29 de octubre – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- Viernes 31 de octubre – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- Martes 4 de noviembre – Berlín, Alemania – Uber Arena
- Miércoles 5 de noviembre – Berlín, Alemania – Uber Arena
- Domingo 9 de noviembre – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
- Martes 11 de noviembre – Amberes, Bélgica – Sportpaleis Arena
- Jueves 13 de noviembre – Lyon, Francia – LDLC Arena
- Viernes 14 de noviembre – Lyon, Francia – LDLC Arena
- Lunes 17 de noviembre – París, Francia – Accor Arena
- Martes 18 de noviembre – París, Francia – Accor Arena
- Jueves, 20 de noviembre – París, Francia – Accor Arena
- Sábado, 22 de noviembre – París, Francia – Accor Arena