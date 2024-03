LalaChus gana el Premio Ídolo de Humor: "He tenido que seguir el madrugueo para ganar este premio"

Que suene fuerte el aplauso porque LalaChus es la ganadora del Premio Ídolo de Humor 2024. Tras tres años seguidos nominada, la copresentadora de los viernes de Cuerpos especiales fue elegida vencedora en esta edición de los premios que se entregaron el jueves 14 de marzo en Madrid.

"Sigo los pasos de Eva. Eva Soriano lo ganó el año pasado y he tenido que seguir el madrugueo para ganar este premio", ha dicho nada más arrancar el programa a Nacho García, que la ha bautizado como la Leonardo DiCaprio de los Ídolo. Ha tenido que estar nominada tres veces para poder ganar.

LalaChus, que se encontró con Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros en la gala, dice que no llevaba ningún discurso preparado. "Dije 'no tengo nada preparado, solo tengo preparado lo del primer año que estaba nominada'. Lo he ido reciclando. El primer año dije 'hace un año justo...' Este año he dicho 'hace cinco años...' Fue muy bonito, además si te pasabas de un minuto venía alguien y te decía STOP y yo forcé un poco", ha confesado.

El segundo discurso de agradecimiento de LalaChus fue en sus redes al terminar la gal. "Mis viditas, me muero de ilusión. A la tercera va la vencida, este año estaba complicado, porque mis compis de nominación son unos creadores increíbles. Mil gracias a toda la pequeña que me sigue y me apoya en todas las cosas que hago, estoy muy feliz", apuntó la cómica.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2024

Premio Ídolo 'Ídolo del Año' — YoSoyPlex

Premio Ídolo 'Creador Digital del Año' — YoSoyPlex

Premio Ídolo 'Revelación' — Lucía de la Puerta

Premio Ídolo 'Contenido Creativo' — Ariane Hoyos

Premio Ídolo 'Moda' — byCaLiTos

Premio Ídolo 'Humor' — Lalachus

Premio Ídolo 'Conciencia Social' — Inés Hernand

Premio Ídolo 'Viajes'— YoSoyPlex

Premio Ídolo 'Streamer' — IlloJuan

Premio Ídolo 'Proyecto Audiovisual' — Operación Triunfo

Premio Ídolo 'TikToker' — Lola Lolita

Premio Ídolo 'Música' — Mestiza.musica

Premio Ídolo 'Podcast' — La pija y la quinqui

Premio Ídolo 'Sostenibilidad' — Climabar

Premio Ídolo 'Health & Sport'— Crys Dyaz

Premio Ídolo 'Gastronomía' — Peldanyos

Premio Ídolo 'Emprendimiento Digital' — Nil Ojeda

Premio Ídolo 'Lifestyle' — Violeta Mangriñán

Premio Ídolo 'Beauty' — La hija del jeque

