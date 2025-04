"Estoy muy enfadada, pero les voy a querer toda la vida": Leire se sincera sobre sus compañeros de La Oreja de Van Gogh

El mundo de La oreja de Van Gogh ha vuelto a revolucionar a la industria musical de nuestro país. Todo apunta a una vuelta de Amaia Montero al grupo, tras la salida en octubre de 2024 de Leire Martínez. Y, a la vez, la segunda vocalista de la banda se estrena en solitario el 11 de abril con su primer single, Mi nombre.

Son muchos los elementos que fluctúan en una misma historia, de la que se lleva hablando meses. Y mientras Leire se abre paso para vivir una nueva etapa, los cambios en su antigua banda también son un tema que la atañe de cerca.

Ella misma se ha pronunciado en distintas intervenciones desde su salida de La Oreja de Van Gogh sobre el fin de esta era, con la que ha dejado claro que ella "lo hubiera gestionado de otra manera". La artista también ha comentado ese posible regreso de Amaia a la banda: "Al final son sus decisiones, si ellos consideran que es lo mejor, así será".

Y este domingo 6 de abril, el podcast Estirando el chicle publica una entrevista con Leire Martínez, en plena promoción de su nuevo single. Según han dejado ver en el avance del encuentro, la cantante se sincera sobre en qué fase se encuentra tras salir de LODVG.

Tras casi 17 años en el grupo, la artista siente que todavía no ha terminado esa etapa para ella: "Honestamente, creo que todavía no la he cerrado. Y, además, sería ridículo decir lo contrario". "Al final es toda una vida junto a alguien. Primero, no quiero olvidar, porque parece que hay que olvidar para no sufrir y no quiero", comparte, con serenidad.

La vocalista de Jueves insiste mucho en que no lo ha pasado bien, pero que es parte de su vida y quiere mantenerlo en ella: "Ha sido duro, pero ha habido cosas maravillosas. No quiero olvidarme de nada".

Un duelo tras La Oreja de Van Gogh

"Ahora estoy en un proceso extraño de aceptación", comparte con las humoristas. Carolina Iglesias compara entonces su situación con la de un duelo, y la cantante se siente totalmente identificada con el término. "La fase gorda de llorar y del drama yo creo que ya la he pasado", añade la cantante.

Sin dar excesivos detalles, Leire Martínez explica lo que puede ocurrir en cualquier profesión: "En los equipos de trabajo tienden a generarse roles y dinámicas, que son difíciles luego de romper".

"He pasado por todas las fases que se pueden pasar en un proceso de una convivencia. Estoy tranquila porque creo que lo he intentado todo", manifiesta, incidiendo en que el proceso emocional está pasando por distintos lugares.

De esta forma, la intérprete de Inmortal demuestra que su relación con Pablo Benegas, Xabier San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes va mucho más allá de su separación. "A veces no hace falta estar de acuerdo con alguien para quererle, y yo he podido no estar de acuerdo con mis compañeros en muchos momentos, pero les voy a querer toda la vida", confiesa la artista.

Asimismo, Leire Martínez remata sus declaraciones junto a Victoria Martín y Carolina Iglesias: "Ahora estoy muy enfadada con ellos, pero les voy a querer toda la vida".