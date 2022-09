Letizia, fan de la música: los conciertos que la reina ha ido a ver de incógnito

Desde que entró a formar parte de la Familia Real en el año 2003, la reina Letizia se ha sumergido en una rutina llena de compromisos profesionales, recepciones y viajes al extranjero.

Incluso sus vacaciones en Mallorca junto al rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, requieren del un posado oficial en el Palacio de Marivent.

Esas son las vacaciones oficiales. Lasde verdad, las privadas, las llevan a cabo más tarde y en estricto secreto. Turquía, Croacia o la Costa de Salento, en Italia son algunos de los enclaves donde los reyes han sido vistos por turistas españoles y curiosos.

Con los planes de ocio del resto del año pasa un poco lo mismo. La reina Letizia nunca ha renunciado a las quedadas con sus amigas en modernas cafeterías del barrio madrileño Malasaña, ni tampoco a la buena música. Letizia Ortiz no tiene reparos a la hora de disfrutar en vivo y en directo de sus artistas y bandas favoritas.

Porque quien es melómano y amante de la música lo es para toda la vida. Ahora que cumple 50 años, la reina Letizia sigue al día de las novedades en tendencias musicales. Sus hijas y ella son unas motomamis.

Escapada en Palma para ver a Rosalía

La princesa Leonor, de 16 años, y la infanta Sofía, de 15, acudieron junto su madre la reina Letizia al último concierto que Rosalía ofreció en España dentro de su Motomomami Tour.

Rosalía explica qué significa 'racineta', la enigmática palabra de 'Despechá' // EFE

Fue en Palma el pasado mes de agosto y coincidió con la estancia de la Familia Real en Marivent. La presencia de las tres no pasó desapercibida para algunos motomamis, que comentaron en las redes lo mucho que disfrutaron del concierto a pesar de que Rosalía tuvo que acortar el repertorio por unos problemas de salud que le llegaron a ocasionar fiebre.

De incógnito y en medio de la pista para ver a Harry Styles

Pocos días después de Rosalía fue Harry Styles la superestrella que acaparó toda la atención de la reina y sus hijas.

Las tres disfrutaron de la gira Love on Tour a su paso por Madrid, donde vieron el concierto desde la pista central del WiZink Center sin hacer uso de ningún palco VIP.

Usaron la técnica de "esconderse a plena vista", llevaron mascarillas FFP2 y casi consiguen pasar desapercibidas por completo. Según detalló la revista Semana, antes de comenzar el show pudieron acercarse al camerino a saludar al artista.

El diario El Español publicó las imágenes.

Fanática de Hombres G: "Es una chica cocodrilo"

Que Letizia Ortiz es una gran seguidora de la banda de David Summers no es ningún secreto.

Fue en 2013 cuando los fotógrafos la captaron disfrutando de un concierto de Hombres G con el que por aquel entonces todavía era el príncipe Felipe. Fue en un evento de la Ciudad de la Raqueta e la pareja intentó por todos los medios pasar desapercibida, luciendo estilismos de lo más informales.

Además, Letizia y Felipe aprovecharon para acercarse a saludar a David Summers, con quien Letizia se sacó una foto para el recuerdo.

"Ella es fan nuestra antes de ser reina. Era una ‘chica cocodrilo’ como muchas otras", decía Rafael Muñoz hace unos meses tras un concierto de la banda en el Teatro Real.

Muy acaramelados al son de Shakira

Muy acaramelados y sin esconderse de las miradas ajenas. Los paparazzi pillaron a los por aquel entonces príncipes de Asturias dándose besos y haciéndose carantoñas en el concierto que Shakira ofreció en noviembre de 2010 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

Los medios recogieron que incluso la colombiana agradeció expresamente su presencia desde el escenario.

Una rockera en el concierto de Luz Casal

En febrero de 2011 las revistas del corazón recogían la presencia de los príncipes de Asturias en el concierto de Luz Casal en Madrid, donde Letizia sorprendió con un estilismo muy rockero con cazadora de cuero negra y pantalones grises de piel.

FIB y DCODE: la princesa de los festivales

La prensa la apodó como "la princesa de los festivales" o "la princesa fibera". Letizia Ortiz no se perdió la música de The Killers en el cierre del Festival de Benicassim en 2013, donde algunos asistentes dijeron haberla visto disfrutando entre la multitud de temas como Smile Like You Mean It con dos amigas. La organización lo confirmó poco después.

Un año antes, en el DCODE Fest, disfrutó de la música de la banda Las Vegas en una fecha que coincidió con su 40º cumpleaños. Tal y como contó Vanity Fair, Letizia disfrutó de todo el show excepto de la última canción. Mientras sonaba When You Where Young se escabulló tras una valla de seguridad.

¿Peligran los festivales por el Covid? La advertencia de un virólogo por el aumento de los contagios con Ómicron // EFE

Seguidora de Supersubmarina: "Fue una sorpresa"

En 2014 los chicos de Supersubmarina empezaban a hacerse un hueco en la música indie. Tocaban en los mejores festivales desde hacía un par de veranos y comenzaban a llenar salas tan importantes como La Riviera en Madrid, lugar donde se encontraron con Letizia. Fue una sorpresa para Chino, Juanca y Pope, tal y como explicaron para ABC: "La primera vez sí fue una sorpresa, nos contó que nos sigue desde hace mucho tiempo y que conocía muchos detalles de la banda. Es muy buena gente".

Con escoltas a ver a Los Planetas

Sin don Felipe, con dos amigos y arropada por la seguridad de tres escoltas. Así fue Letizia a ver en vivo y en directo a una de las bandas más emblemáticas de la música alternativa de nuestro país, Los Planetas.

Lo contó la revista Rolling Stone, que explicó que la princesa de Asturias disfrutó de temas como No Sé Como Te Atreves de incógnito detrás de una columna para evitar causar revuelo a su alrededor.