Leonor, Sofía y Letizia, cazadas ocultas entre el público en el concierto de Harry Styles en Madrid

El 29 de julio Harry Styles visitó nuestro país con un único concierto. Poco después empezó a rumorearse que la Reina Letizia, la princesa y heredera al trono Leonor y a infanta Sofía habían acudido al al show del cantante británico.

Y los rumores estaban en lo cierto. El diario El Español ha publicado unas imágenes en las que se puede apreciar a Letizia en la pista del concierto con una mascarilla FFP2, algo sospechoso ya que prácticamente nadie portaba una.

Sí. Has leído bien. La Reina y sus hijas disfrutaron del concierto desde la pista del Wizink Center, y no desde ningún palco VIP. Usaron la técnica de "esconderse a plena vista" y consiguieron pasa desapercibidas casi por completo.

Núria Martín ha contado al detalle la estancia de Leonor, Sofía y Letizia en su cuenta de TikTok de "Royal Salseos", donde ha señalado que estaban rodeadas de guardaespaldas que intentaban evitar que fuesen fotografiadas, pero no lo consiguieron al 100%.

Las mujeres de la familia real aprovecharon para disfrutar de la música del intérprete de As It Was, uno de los artistas favoritos de Leonor y Sofía, como haría cualquier chica de su edad. Además también acudieron al concierto de Rosalía en Mallorca durante sus vacaciones ¡Qué buen gusto musical!