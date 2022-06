Liam Payne la lía con sus comentarios sobre los One Direction

El cantante de 28 años desata la polémica por varios comentarios que tuvo para sus antiguos compañeros de One Direction . Desde luego, Liam se ha quedado a gusto.

Liam Payne apareció en el podcast del youtuber Logan Paul y allí reflexionó sobre muchos temas, entre los que quiso destacar muchos de los conflictos internos que había en One Direction.

La entrevista no es breve ni mucho menos. En total son más de setenta minutos en los que Liam Payne se queda a gusto y despacha contra sus compañeros del mítico grupo. Sin embargo, el tema más polémico de todos ha sido cuando reconoció sus problemas con Zayn Malik: "Hay muchas razones por las que me desagrada Zayn y también hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado".

Liam también compartió que se peleó con un miembro de la banda, cuyo nombre guardar en secreto: “Hubo un momento en el que hubo una discusión detrás del escenario y un miembro, en particular, me arrojó contra una pared. Así que le dije: ‘Si no quitas esas manos, es muy probable que nunca las vuelvas a usar"

Sobre Louis Tomlinson también tuvo palabras, sobre todo durante la época en la que no se llevaban nada bien: “En la banda nos odiábamos estuvimos muy cerca de llegar a los golpes"

Ninguno de chicos de One Direction han querido responder a las afirmaciones de Payne. Liam se marchó de la banda en 2016, cuando el grupo decidió tomarse un tiempo.