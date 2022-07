Lizzo explica los motivos por los que no es monógama: "Odio las reglas"

Te interesa Lizzo revela por qué dejó de tener conversaciones "sexuales" con Rihanna

Lizzo es uno de los nombres del momento, no solo porque sea una artista increíble, sino porque no se corta a la hora de hablar de ciertos temas, como por ejemplo el sexo.

La artista mantiene desde hace varios meses una relación con el actor Myke Wright, aunque no lo confirmó hasta hace menos de dos meses porque querían llevarlo de forma discreta.

En una entrevista con The Breakfast Club, la intérprete de About damn time ha dado algunas pistas sobre el tipo de relación que tienen: "Somos no monógamos".

Y ha explicado los motivos de esto: "Creo que la monogamia es un poco claustrofóbica. Pienso que son las reglas y las odio". Y ha añadido que el concepto de estar en una "relación tradicional" durante 10 años era terrorífica, sin embargo, ha incidido que "le encanta la idea de amar a alguien durante tanto tiempo o para siempre".

"Puedo amar a alguien para siempre", ha recalcado Lizzo.

Lizzo asegura que "no es monógama pero tampoco poliamorosa"

A pesar de haber criticado la monogamia, también ha querido dejar claro que no es poliamorosa, es decir, que sea capaz de estar de forma sentimental con más de una persona. El motivo de esto es que "todavía existen reglas en esta dinámica" y ella no quiere "reglas cuando se trata de amar".

"Pero eso no significa que esté por ahí teniendo sexo constantemente. Tampoco significa que él lo esté. Solo significa que no hay expectativas, y de esa manera, el amor llega a ser el evento principal". " ha añadido. "Es como, haz lo que quieras hacer. Mientras me ames, estoy bien", ha resumido.

Lizzo mantuvo conversaciones "sexuales" con Rihanna

Lizzo también confirmó recientemente que la mayoría de conversaciones que mantiene con Rihanna son "sexuales". La diva, tan natural como siempre, destacó: "Bueno, no hablamos mucho de sexo, simplemente nos contamos nuestras experiencias. No hablamos de trabajo. Para mí esto es un juego".

Además, la artista declaró que otros famosos han tonteado con ella, aunque no quiso decir quien, pero el nombre de la intérprete de Umbrella volvió a salir y reconoció que el mensaje más picante que ha recibido es de ella: "Diría que el más caliente es uno de Rihanna, pero simplemente pienso que así es como ella habla".

Sin embargo, la cantante añadió que estas conversaciones picantes acabaron desde que Rihanna dio a luz a su primer hijo con A$AP Rocky: "Esto ya no pasa desde, ya sabes, mami. 'Mamirihanna'. Así que felicidades a ella y a A$AP Rocky".