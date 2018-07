Le llueven las críticas a Sergio Ramos por sus últimas fotos en Instagram

Tener 26 millones de seguidores en Instagram no debe ser una tarea fácil para tener a todo el mundo contento. Este es uno de los motivos por los que todas las publicaciones de Sergio Ramos acumulan miles de 'me gusta', pero también reciben críticas por parte de otros usuarios.

El pasado fin de semana el capitan del Real Madrid salió a pescar y parece que obtuvo un buen ejemplar de una barracuda, algo que no dudó en compartir en sus redes sociales. Una serie de imágenes en las que vemos que Ramos posa muy orgulloso con el pez en alto pero que en una de ellas podemos apreciar como el animal chorrea sangre por un costado.

Esto no ha gustado a mucho seguidores del futbolista que no han dudado en recriminarle que se trata de "maltrato animal" y le han dedicado mensajes como "asesino", "ojalá te pillen a ti así y te vendan en el mercado", "me decepcionas mucho, capitán" o "¡Desafortunada foto! Creo que matar peces por placer u ocio es tan desagradable como matar a cualquier otro ser vivo, simplemente por el hecho de sentirse superior. Una pena, que no lo hayas pensando antes de subir la foto".