Lluvia de críticas a Shakira por su dardo España, al que llama "país socialista", en su canción 'Don't Bother'

Shakira ha arrancado su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran con algún que otro traspié. Mientras la artista se encontraba ingresada en el hospital por "problemas abdominales" que le han obligado a cancelar uno de sus concierto en Lima (Perú), en las redes sociales no han dejado de sucederse comentarios y críticas de su público en España.

Para esta gira, la colombiana no ha escatimado en recursos. 13 cambios de vestuario, un setlist de 31 canciones, dos horas y media de show... Y la letra de Don't Bother ligeramente cambiada. La artista ha sustituido varios versos originales por unas vivencias que, a todas luces, se corresponden a su relación con Gerard Piqué. No es la primera vez que se refiere a su divorcio en sus canciones, pero en esta ocasión el dardo a su paso por España no ha sido bien recibido por buena parte del público.

En el tema original, lanzado en 2005, la letra decía: "Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista". Pero para en su pasado show en Brasil, Shakira cambió las palabras y cantó: "Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista". Un cambio que, rápidamente, se ha hecho viral en las redes sociales y que ha despertado la animadversión de muchos seguidores españoles, que han relacionado este rencor con España por sus problemas con la Agencia Tributaria Española. "Shakira, aún dolida con España porque Hacienda la ha pillado robando", "España es un país donde se debe pagar Hacienda", "cuando llegó gobernaba Rajoy" o "el trauma de Hacienda persiste" son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto en redes sociales.

"Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista. Solo para estar contigo, por supuesto. Y me limé mis uñas para que no te lastimaran, perdí esos kilos de más y aprendí de fútbol... Solo para que te quedaras, pero no lo hiciste y no lo harás. Así que no te preocupes, estaré bien, estaré bien, estaré bien... Prometo que nunca más volverás a verme llorar", dice ahora la letra completa de esta nueva versión de Don't Bother.