¿Qué se sabe del estado de salud de Shakira tras ser ingresada este domingo por un cuadro abdominal?

El estado de salud de Shakira mantiene preocupado a sus fans. La cantante colombiana tuvo que ser ingresada este domingo 16 de febrero en la Clínica Delgado de Lima (Perú) por un cuadro abdominal que le obligó a posponer el tercer concierto de su gira, previsto para ese día en el Estadio Nacional de Lima, y que mantiene en el aire la cita de este lunes 17.

Ni la artista ni su equipo se han manifestado al respecto de esta fecha, aunque la cantante sí ha avanzado su intención de reprogramar el primer show de Perú. Lo apuntó en el comunicado que publicó el domingo a las 19:38 horas (hora española) para dar un primer informe de su estado de salud: "Me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche".

¿Qué se sabe del estado de salud de Shakira?

Algo más de diez horas después de hacer pública la noticia, a las 5:07 horas, la cantante mandó un segundo mensaje a sus seguidores, muy preocupados por su evolución: "Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma".

El texto de Shakira llegó poco antes de que Alerta News 24 anunciase en su perfil de X que la cantante había recibido el alta médica. "Shakira habría salido de la clínica Delgado en Lima, todos los equipos de seguridad privados de la cantante se retiraron del lugar hace momentos", apunta el texto.

Los medios locales, atrincherados en la puerta del centro médico, también dieron cuenta de que Shakira había recibido el alta médica "ya que sus guardias de seguridad ya no se encuentran a la salida de este y las rejas también ya se han retirado, ella pudo haber salido desapercibida por la parte trasera", señalan.

Polémica por una filtración

Por su parte, Shakira no ha confirmado la noticia ni tampoco la clínica, que sí se ha manifestado sobre la filtración que una persona del centro hizo el domingo con el informe médico de la cantante. En el mismo (que vamos a omitir por respeto a la cantante), se señalaban las pruebas a las que había sido sometida y los medicamentos que le habían sido suministrados.

Según publica el diario El Comercio, la Dirección Médica de la Clínica Delgado envió un comunicado interno a su personal recalcando la obligación de mantener la confidencialidad de la información de los pacientes: “Le recordamos que el Servicio Médico prestado y la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información (xHIS – Historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) también se han pronunciado sobre esta filtración y ha recordado que "los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley". "Exigimos a los establecimientos de salud disponer las medidas de protección de datos personales y dar estricto cumplimiento a la Ley N.° 29733", apunta el comunicado compartido en X.

De momento, Shakira no ha compartido ningún informe sobre su estado de salud y tampoco se ha manifestado sobre el concierto de este lunes 17 de febrero. Muchos fans creen que no habrá show y que la cantante se centrará en recuperarse para estar al 100% en los conciertos de Colombia. Sus próximas son los días 20 y 21 de febrero en Barranquilla, el 23 en Medellín y el miércoles 26 y el jueves 27 en Bogotá.