Lola Indigo enamora con un entrañable baile: “En mi cabeza llevaba un vestido de lentejuelas y cantaba en una gala de Nochevieja”

Lola Indigo ha demostrado que su talento para el baile se remonta a cuando era muy pequeñita, con un entrañable vídeo bailando 'Las campanas del amor' de Mónica Naranjo en una gala de Nochevieja.

Mimi ha querido compartir este vídeo en redes sociales a partir de su entrevista en el programa 'Escala Sur', presentado por Roberto Leal, donde él quiso poner un fragmento para documentar que su pasión para el baile viene de nacimiento.

"Mira cómo lo siento y encima lo siento de verdad. Era la gala de Nochevieja, me encantaba, me ponía ahí delante y les decía que me grabaran", le decía entre risas la artista al presentador.

El vídeo, que ha acompañado con la frase "En mi cabeza yo llevaba un vestido de lentejuelas y cantaba en una gala de nochevieja presentada por Roberto Leal", se ha convertido en todo un éxito en la red.

era evidentemente que serías una DIVA 👑😍 pic.twitter.com/zSfq6O2OVV — Ana Belén 🌙 (@AnaBelnAkelarre) January 9, 2020

Se puede ser más bonita?! 😍🥰 Aunque tú eres más de Pantera en Libertad que de Las Campanas del Amor... 😂😂😘😘 Un día nos la bailamos juntas!!!! 😂😂💖🦋 — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) January 9, 2020

Con talento se nace, no se hace ✨ — Tony López (@TonyLopezS) January 9, 2020

no supero que tengas la misma cara y que pongas las mismas caras bailando es que te comooooooo — lourdes🥊 (@lipstickcosmo) January 9, 2020