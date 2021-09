Lolita rectifica sus polémicas declaraciones: "¿Soy feminista? Sí. ¿No estoy de acuerdo con algunos movimientos feministas? También"

Lolita ha sufrido la ira de las redes sociales por sus últimas declaraciones en el programa laSexta Noche. La cantante acudía como invitada para promocionar su última obra de teatro, pero una pregunta de Hilario Pino derivó la promoción hasta otros derroteros. "¿Eres feminista?", se interesaba el presentador.

Muy tajante, Lolita respondía que "no" para luego matizar: "Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer".

Estas palabras generaron un gran revuelo en las redes sociales. Mientras unos usuarios critican la "ignorancia" de la cantante, otros apoyan su determinación a la hora de decir lo que piensa.

La definición de feminismo según la RAE

La indignación de los usuarios parte de la definición básica de 'feminismo', que según la Real Academia Española se trata del "principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre".

Así, el feminismo no trata de denigrar al hombre de ninguna manera, sino que busca que se cumplan los derechos de la mujer en todos los campos en los que esta carece de facilidades.

Un enfado en Twitter: sus demoledores mensajes

Ante la cascada de comentarios y críticas surgidas durante el fin de semana, la cantante comenzaba la semana dando explicaciones de lo que ella entiende por feminismo. "No me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos, y sobre todo de los maltratadores manipuladores tengan el sexo que tengan", escribía antes de pedir que la dejasen "en paz".

La tensión iba subiendo y la artista arremetía contra los usuarios de la red del pajarito azul. "Twiter se ha convertido en una cesta de víboras aburridas".

El encontronazo terminó el lunes por la noche con la cantante asegurando que no volvería a utilizar su cuenta, una drástica decisión que tomaba "para no aguantar impertinencias". "Seguir criticando que debe ser vuestra profesión. Adiós hasta nunca", terminaba, muy enfadada.

La rectificación de Lolita, con matices

Cansada de que el debate siguiese latente en las redes, la cantante ha decidido publicar un vídeo en el que reflexiona sobre sus palabras y rectifica sobre su contenido.

"Está claro que siendo mujer y con la carrera que llevo desde hace 17 años, por supuesto que soy feminista. Estoy en contra del machismo, estoy en contra del abuso, estoy en contra de todo lo que está pasando con las mujeres. Estoy en contra de esas mujeres que van tapadas en Afganistan, estoy en contra de que la mujer no tenga libertad.

"Dejen de criticarme y de hacer una montaña de un granito de arena. Quizá me explique mal, lo que yo quise decir es que hay movimientos feministas con los que no estoy de acuerdo, pero por supuesto que estoy a favor del ser humano y a favor de la mujer", explica.