Los lookazos de Shakira en su nueva vida

Ya lo dice la letra de la canción TQG que Shakira comparte con Karol G: "Tú te fuiste y yo me puse triple M / Más buena, más dura, más level". Y así fue, Piqué se marchó y Shakira experimentó uno de los cambios físicos más importantes de su carrera.

Si echamos la vista atrás, todo comenzó antes de que la colombiana y el futbolista lanzasen el comunicado en el que anunciaban su separación, en junio de 2022: en el mes de mayo, en el Festival de Cannes, la de Barranquilla exhibió toda su sensualidad con un vestido largo negro con escote corazón, al más puro estilo del Hollywood de la época dorada.

Los guantes negros y la melena peinada con ondas al agua recordaban a Rita Hayworth, pero la gran abertura de su falda traía a la memoria a Angelina Jolie y su ‘vestidazo’ en la gala de los Oscar de 2012.

Aunque su nuevo estado sentimental no le ha hecho renunciar a su personal estilo, con mezcla de prendas deportivas y detalles de inspiración rockera que ha lucido desde que comenzó su ascenso en el mundo de la música —y la seguimos viendo con sudaderas, gorras y zapatillas deportivas—, la colombiana ha aprendido en este año a pisar fuerte, mostrando su lado más sexi y sofisticado recurriendo a las firmas más de moda en cada una de sus apariciones públicas.

Estos son sus estilismos más imponentes de su nueva etapa:

Un look al alcance de muy pocos

El pasado marzo, Shakira y Bizarrap fueron invitados al famoso programa de Jimmy Fallon y, para tan importante ocasión —millones de personas estarían detrás de las pantallas–, la cantante tiró la casa por la ventana con sus dos estilismos.

Para la entrevista, lució un minivestido de Alessandra Rich —que ha vestido, entre otras celebrities, a Kate Middleton—de encaje y pedrería y con escote corazón, que cuesta 2.029 euros. Lo combinó con una botas de plataforma y altísimos tacones.

Después, para la actuación, Shakira eligió un explosivo look que fue muy comentado: un falso body que jugaba con las transparencias y un pantalón de cuero de cintura alta con exageradas aberturas al más puro estilo de los 90.

El primero es de la firma catalana ONRUSHW23FH, una de las preferidas de Rosalía, diseñado exclusivamente para ella. El segundo está firmado por la marca francesa Mugler y tiene un precio de 2.640 euros –se agotó a las horas en la tienda online—.

La mujer del año y la más atrevida

En mayo, Shakira recibió el premio a la Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023. Fue la gran protagonista de la gala y para la ocasión fue la auténtica Shakira, con su característico halo rockero que consiguió gracias a un minivestido negro de escote palabra de honor, rematado en la falda con una tira de cuero y una abertura diagonal. Es de uno de sus diseñadores de cabecera, David Koma, y tenía un precio de 1.660 dólares.

Para completar el look con el que se subió al escenario a recoger el galardón de manos de Maluma, recurrió a unos peculiares zapatos de Versace, con acabado en punta y altísimas plataformas

Con mensaje directo

A principios de julio, la intérprete de Waka Waka fue una de las invitadas de honor del desfile de Viktor & Rolf en la Semana de la Moda de París. Sentada en la primera fila junto a la también cantante Camila Cabello, la colombiana fue testigo de las propuestas de los diseñadores holandeses para la próxima temporada vestida con un abrigo de la misma firma de la temporada 2008.

El diseño, blanco, con grandes ribetes dorados y cinturón, llevaba en la parte superior la letras de la palabra NO, con las que la cantante sabía que no iba a pasar desapercibida. Aunque ella misma aclaró que no iba dirigido a nadie en concreto, la negativa no se pasó por alto y se interpretó como un mensaje directo a su ex Gerard Piqué.

Una tendencia arriesgada para la alta costura parisina

En la cita mundial más importante de la moda, la Semana de la Moda de París, Shakira fue una de las grandes estrellas que se rindió a las firmas de alta costura. Tras el desfile de Viktor & Rolf, no se quiso perder el de Fendi y su presencia volvió a revolucionar el front row pues la colombiana arriesgó y ganó con su elección estilística.

Shakira posó con un top básico blanco de la marca anfitriona con efecto ‘varias capas’ y un pantalón negro confeccionado en ‘grain de poudre’, un tejido clásico con efecto granulado, al que superpuso una falda corta de tablas con un broche dorado como cierre en el lateral. De nuevo, unas altas botas de tacón de aguja y plataforma completaban el look al que añadió unas gafas de sol de montura negra y un mini bolso blanco.

Todo al denim

Fue la gran sorpresa de Wimbledon y su aparición en la final del campeonato de tenis en Londres la volvió objetivo de los flashes. Por ser quien es y por el estilismo que lucía, una impactante apuesta de Moschino: un total look en denim de pantalón, top y chaqueta oversize.

Lo completaba, de nuevo, con unas enormes gafas de sol, inspiradas en gafas de buceo, de Carrera Flaglab, un bolso cruzado blanco de Mugler y unas Converse de gran plataforma.

De rojo pasión

El 22 de julio, Shak se desplazó con sus hijos a Puerto Rico para asistir a la gala de los Premios Juventud donde consiguió hacerse con ocho galardones. Fue una velada especial para ella y su apuesta estilística así lo confirmaba, luciendo un minivestido rojo vivo con drapeados, transparencias y aberturas asimétricas que la convirtieron en centro de atención. Lo firmaba, de nuevo, Mugler y se trataba de un diseño personalizado.

Para conseguir estilizar más su figura, la estrella latina se puso unos zapatos de tacón con plataforma y pulsera en el tobillo, en el mismo color que el vestido y que son de Versace. Unas gafas de sol de la firma Y2K de vinilo en rojo y un mini bolso clutch brillante completaban el sofisticado look.

Todo el mundo sabe que después de una ruptura, uno tiende a elevar su estilo mucho.