Qué se sabe del nuevo disco de Shakira

Hace siete años que Shakira lanzó su último disco, El Dorado. Eran otros tiempos y entre las canciones de ese trabajo había bonitas declaraciones de amor dirigidas a Piqué, como Amarillo y Me enamoré. Pero también era el disco de las colaboraciones con Maluma, con Nicky Jam y con Carlos Vives en la tan escuchada La bicicleta.

Mucho ha cambiado la vida de la colombiana en este tiempo: su historia de amor se ha desmoronado, ha cambiado de casa, ciudad y continente, y en toda esta transición emocional ha conseguido volver a situarse como una de las mujeres más influyentes de la música mundial gracias a los temas en los que ha hablado de su historia de desamor y desengaño, especialmente a la Session 53 de Bizarrap, que batió todos los récords nada más estrenarse.

Los rumores aseguran que esta canción producida por el argentino, además de Te felicito —con Rauw Alejandro—, Copa vacía—con Manuel Turizo—, Monotonía —con Ozuna— y TQG–con Karol G— formarán parte del nuevo trabajo de Shakira que verá la luz en septiembre y será el 12º disco de estudio de la cantante. Aunque hay quien lo pone en duda pues las canciones de Bizarrap y Karol G no pertenecen a la cantante.

El título del nuevo ELP, también según filtró el podcast puertorriqueño Molusco TV, será Deseo Inherente, el mismo que lleva uno de los nuevos temas que forman parte de este trabajo.

Otras colaboraciones bomba

Además de las colaboraciones de esos éxitos ya consolidados, la lista de las 19 canciones del álbum, según filtró el medio puertorriqueño —aunque ni la artista ni la discográfica han confirmado nada— incluye la participación de otros grandes artistas mundiales, entre ellos Rosalía, Ed Sheeran o Bad Bunny.

Los rumores sobre la colaboración con la creadora de Motomami llevan mucho tiempo dando vueltas. Desde que la colombiana grabó Te felicito con Raw Alejandro, por entonces novio de Rosalía, los fans de las dos han especulado con ese trabajo a cuatro manos. Las cantantes se conocen y se admiran, y según la filtración, el feat es una realidad y llevará por título Lejos de mí.

Al contrario que la de la catalana, la aparición de Ed Sheeran en este nuevo trabajo es un secreto a voces y él mismo lo confirmó a la revista Rolling Stone el pasado mes de marzo. Claro que no estarán los dos solos porque J. Balvin les acompañará cantando Into the fire.

Por su parte, tras las colaboraciones con Ozuna y Rauw Alejandro, muchos fueron los fans de la artista que le pedían completar el triángulo con Bad Bunny. Por las declaraciones de Shakira, esta idea hace tiempo que ronda su cabeza y una de las pistas que podría haber dejado es el conejo blanco que aparece en Monotonía. Además, las alarmas saltaron cuando le preguntaron por ello y su respuesta fue: "Estoy esperando que me llame Bunny, ¡sí! ¿Cómo lo sabes?". Parece que es un hecho y en septiembre todo el mundo podrá escuchar a la ansiada pareja en Miré al cielo.

El feat con Coldplay no pilla a nadie de sorpresa: la de Barranquilla y Chris Martin son grandes amigos y han compartido escenario y han cantado a dúo Yellow, de la banda británica, y Chantaje, de la colombiana. "Siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite", contaba ella en una entrevista sobre el gran apoyo que ha sido Martin en esta etapa de su vida. Ahora, juntos firman la canción Breache.

Y un detalle más sobre estas colaboraciones: el reguetonero Ozuna aparece dos veces en este disco y estrenarán juntos la canción Origami.

Sus canciones en solitario

En septiembre de 2022, en una de las pocas entrevistas que Shakira ha concedido en estos últimos años, confesó a la revista Elle que pasaba las horas "más difíciles y oscuras" de su vida. La separación de Piqué, su deuda con Hacienda, la enfermedad de su padre… los problemas se le acumulaban a la cantante.

De esto hace un año y en esa conversación ya confirmaba que el disco estaba preparado, aunque cada vez que se metía en el estudio hacía cambios: "Estoy muy, muy emocionada no solo por el trabajo que tengo en este momento para compartir con las personas que lo están esperando, sino también por lo gratificante que ha sido todo el proceso para mí".

"En mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar", decía confirmando así que esas canciones que aparecerán en su nuevo disco se sumergen en esas emociones de aquellos tiempos difíciles.

Deseo Inherente —la canción que da nombre al disco—, Una cuestión, Los que quieren, Poco Valor, La sombra, Inverso, Decisión, The Outcast y Wild Times son, supuestamente, los temas que ella cantará en solitario y que surgieron de aquella ‘terapia’.

Claro que en esa aireada playlist se echa en falta una canción: Acróstico, el último sencillo en solitario que lanzó en mayo. El amor, la fortaleza, el perdón y la felicidad son las emociones que protagonizan esta canción que la artista compartió con sus hijos Milán y Sasha, que cantaban y tocaban el piano en el videoclip. Toda una declaración de amor hacia ellos.