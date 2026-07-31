Lorde y Charli XCX cantan juntas 'Girl, so confusing' en el Lollapalooza

Han pasado dos años desde que Lorde y Charli XCX rompieron Internet con el remix de Girl, so confusing. Desde entonces, la de Nueva Zelanda y la británica se han reunido encima del escenario en varias ocasiones para interpretar el icónico tema de Brat y Chicago ha sido la última ciudad en disfrutar del dúo en directo.

Este jueves 30 de julio, Charli XCX ha aparecido por sorpresa en el set de Lorde del Lollapalooza en la ciudad de Illinois, provocando los gritos del público. La actuación no ha tardado en viralizarse en redes sociales, donde los fans han celebrado la gran sintonía que existe entre ambas.

La historia de 'Girl, so confusing'

En junio de 2024, Charli XCX lanzó Brat, uno de los discos más emblemáticos de su año. Entre las canciones del álbum se encontraba Girl, so confusing, un tema en el que la de Essex hablaba sobre su complicada relación con otra mujer de la industria y las redes no tardaron en especular quién podría ser la protagonista del tema.

Aunque sonaron nombres como el de Marina and The Diamonds, la mayoría de fans asumieron que la canción iba sobre Lorde, ya que la prensa las comparaba mucho cuando empezaron su carrera. Dos semanas después del lanzamiento de Brat, la publicación de Girl, So Confusing featuring Lorde confirmó las sospechas.

"Honestamente me dejaste sin palabras/ Cuando escuché tu nota de voz/ Me contaste lo que sentías/ arreglémoslo en un remix" así comenzó su nuevo verso Lorde, en el que se sinceraba sobre cómo sentía ella su amistad con Charli. Además de mejorar la relación entre ambas, el remix se ha convertido en todo un himno que expone lo complejas que pueden llegar a ser las amistades femeninas en un mundo que se empeña en enfrentar a las mujeres.