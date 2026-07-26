Así es la película dirigida por Charli XCX para 'Music, Fashion, Film'

La ambición artística de Charli XCX ha vuelto a traspasar nuevas líneas con el lanzamiento de su último álbum Music, Fashion, Film. Una obra distinta a su anterior trabajo, Brat, con el que se alzó como una de las grandes divas pop a nivel internacional, al sumergirse en un sonido de rock británico que no huye de influencias contemporáneas.

Sin embargo, este no ha sido el único trabajo artístico creado para este proyecto, ya que la cantante también ha dirigido una película homónima que actúa como complemento del disco.

Un mediometraje que combina imágenes en blanco y negro, vídeos para las canciones del álbum o escenas tras las cámaras, involucrando al espectador en el concepto de Music, Fashion, Film y demostrando la voluntad holística del mismo.

La conexión con el mundo de la moda y el cine también está presente desde la propia imagen del proyecto, con una portada con figuras como el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el director Martin Scorsese, tres referentes vinculados a los campos que dan título al álbum.