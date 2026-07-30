Primeras imágenes de Rosalía en Argentina: la artista prepara sus conciertos en Buenos Aires tras la polémica

Rosalía continúa con su LUX TOUR, y su siguiente parada es Argentina. Tras varias noches inolvidables en Santiago de Chile, donde ha llevado al confesionario a artistas como Princesa Alba y Katteyes, ahora la catalana cantará los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en Buenos Aires, lo que sería una parada normal de su gira si no fuera por la gran polémica de las últimas semanas.

Este último mes la artista ha sido duramente criticada por los argentinos por compartir una publicación de la actriz Mia Khalifa en redes sociales. "Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas", escribía la modelo sobre un vídeo en el que aparecía festejando el hito deportivo español con la canción La Perla de fondo. Esto provocó que los fans afectados por el comentario se enzarzaran con Rosalía.

Tal fue el odio que recibió la catalana por redes sociales que terminó contestando por Instagram: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón". Días después, salió en su defensa la artista Lali Espósito, fiel defensora de su país.

Con las aguas más calmadas, Rosalía ya está en Buenos Aires, tal y como ha confirmado una imagen de la artista en la ciudad. La catalana llega este jueves 30 de agosto para preparar las cuatro noches que tiene preparadas en el Movistar Arena de la ciudad, uno de los recintos musicales más importantes de Sudamérica.

Pese a las duras críticas que ha recibido la vocalista de Magnolias, normalmente Rosalía disfruta de la ciudad en la que se encuentra de gira, y todo apunta a que así será también en la capital Argentina. Aunque, de momento, su llegada al país ha sido de lo más discreta.