Lorena Castell y su contundente respuesta a una 'hater' que le insulta constantemente

Muchas son los famosos que a diario reciben comentarios fuera de tono y de lugar por personas anónimas o perfiles camuflados detrás de una pantalla.

La mayoría lamentablemente asume que este tipo de acciones formen parte de la vida pública. Sin embargo, muchas veces son tales los comentarios y mensajes que no pueden evitar explotar ante este tipo de situaciones de vez en cuando.

Esta vez le ha ocurrido a la presentadora de 'yu, Music' y colaboradora de 'Zapeando' Lorena Castell, que ha aprovechado su participación en el programa de La Sexta para explicar los insultos y el acoso que estaba aguantando por parte de una 'hater' de forma continua.

"El otro día me dio por mirar los mensajes privados en Instagram y había uno que era malísimo", comenzaba. "Me decía que me creía que era joven o que para estar así de fea como yo prefería no estarlo", confesaba a sus compañeros de redacción y a los espectadores del programa.

"Empecé a mirar la conversación y siempre me estaba poniendo algún comentario malo a mis historias", proseguía. "Por lo que decidí hacer un pantallazo de la conversación y rodear con rojo todos los comentarios malos, se lo envié y la puse 'háztelo mirar'".

La reacción de la hater, como era de esperar, no fue agradable que la respondió con un "qué pasa, a mi también me dan su opinión" a lo que Lorena le respondió "ya hija, ¿pero todas malas?".

Por eso, ante aquella situación la periodista decidió lanzar un mensaje: "a todas las personas que mandáis mensajes pelusones, de verdad, hacéroslo mirar, hacéroslo mirar", finalizaba.

CRISTINA PEDROCHE SE PLANTEA DENUNCIAR

Y esta situación no solo tiene que sufrirla Lorena. Su compañera de programa, Cristina Pedroche explicaba también recientemente que estaba considerando seriamente el denunciar a varias personas por el acoso que recibía de ellas.

En más de una ocasión, ella misma ya se había quejado en el programa y por sus redes sociales de la gravedad de muchos de los mensajes que recibía, por lo que explicaba que se estaba planteando seriamente emprender medidas legales contra este tipo de personas.