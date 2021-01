Paz Padilla imita a Cristina Pedroche en la nieve al estilo ‘la Chusa’

No todo han sido malas noticias con 'Filomena'. El fuerte temporal de nieve que el pasado 9 de enero arrasó por completo el centro de la capital española bloqueando arterias de entrada y salida de la ciudad nos ha dejado infinidad de instantáneas de nuestros artistas y famosos favoritos en las redes sociales.

Una de ellas ha sido Paz Padilla que, además de disfrutar como una niña de la nieve, se ha vuelto viran al intentar protagonizar el famoso desnudo con el que Cristina Pedroche nos deleitó en su perfil oficial hace pocos días que ha puesto patas arriba como siempre a la opinión pública.

👉 Cristina Pedroche posa desnuda en la nieve y la red se llena de memes: "¿Para conservar los óvulos?"

La humorista, actriz y presentadora, cubierta por una bata blanca salía a la nieve de su jardín en un vídeo. Sin embargo, no llegaba a posar como la presentadora de La Sexta por el frío.

"He querido hacer una foto como la Pedroche, en pelotas, pero no he podido. He salido con mi albornoz y se me han congelado los dedos del pie. Palabra de honor. No quiero pensar qué se le ha congelado a la Pedroche" comentaba entre risas.

Sin embargo, ante la imposibilidad de realizar el desnudo compartía una imagen poco más tarde de ella misma en albornoz imitando al personaje que protagoniza en La Que Se Avecina, 'La Chusa' disfrutando de la nieve.

"Ha llegado la nieve a Montepinar" añadía como pie de foto en la imagen que rápidamente ha empezado a correr también como la espuma por las redes logrando en poco tiempo acumular los más de 230.000 likes.