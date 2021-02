Marc Seguí, Angy Fernández y Sandra Delaporte en 'yu Music', con Lorena Castell y Carlos Marco (06/02/2021)

Marc Seguí está de estreno. El cantante presenta nuevo single con Pol Granch y ultima los detalles para lanzar al mercado 'Thermo Mix' su primer EP. Así nos lo ha contado en el programa donde se ha enfrentado a Angy Fernández. ¡Así hemos vivido este #yuMusicMarcSeguí con Lorena Castell y Carlos Marco!

ANGY FERNÁNDEZ ¡Y LAS NOTICIAS MÁS TOP DE LA SEMANA!

Angy Fernández nos trae las noticias de actualidad como el cumpleaños de Maluma que vino acompañado del estreno de un nuevo álbum con ritmos reggae titulado '7 días en Jamaica'. Las siete canciones nuevas dan forma a un cortometraje protagonizado por el cantante en el que da vida a un hombre que llega a Jamaica, se enamora y sufre por amor. Además, también nos habla de la cancelación del festival Coachella por segundo año consecutivo por la COVID-19.

Sandra Delaporte nos recuerda que esta semana también se ha visto obligada a cancelar un concierto que tenía fijado próximamente. ¡Hay que ser responsable! Volverá a pisar el escenario con más fuerza cuando la situación sanitaria permita que se celebre con la mayor seguridad. Y hablando de conciertos seguros en plena pandemia, The Flaming Lips sorprende con shows burbuja. ¡El vídeo no tiene desperdicio! ¡Y The Weeknd, que será el protagonista del espectáculo del intermedio de la Super Bowl, acaba de lanzar nuevo disco al que ha titulado 'Highlights'! ¡dale al play! ¡Puedes verlo en el min. 1:50!

ASÍ HA COCINADO MARC SEGUÍ SU EP

Marc Seguí acaba de lanzar al mercado ‘Tiroteo’, una canción junto a Pol Granch, que cuenta con un vídeo muy colorido. El cantante ha desvelado que la canción la compuso durante el confinamiento y ahora es un regalo para sus fans, un grupo cada vez más numeroso ya que su popularidad ha ido creciendo poco a poco desde que lanzó ‘Si nos vamos’, su primer single.

Seguí se ha convertido en uno de los artistas más destacados de las listas de reproducción vía streaming y ahora va a lanzar al mercado su primer EP, al que ha puesto por nombre Thermo Mix —en un intento por evitar conflictos con la marca del popular robot de cocina, según él mismo ha explicado en 'yu Music'— y es que el proceso de elaboración de este trabajo musical ha sido como cocinar una receta: “En el estudio no me gusta ir a por una idea, sino ver qué fluye. Se crean muchos estilos: pop, indie, rap… Metí todos los ingredientes como en una ‘Thermomix’”. Puedes ver aquí la entrevista a Marc Seguí.

Además, Marc Seguí pone a prueba su oído para enfrentarse a Angy Fernández en ‘Adivina la canción’. Justin Bieber, Nathy Peluso, Pignoise… ¿Quién adivinará más canciones? ¡dale al play! ¡Puedes verlo en el min. 21:50!

El invitado de hoy no podía marcharse sin regalarnos una versión en directo de 'Si nos vamos'. ¡dale al play! ¡Puedes verlo en el min. 32:40!

El cuestionario más divertido de Instagram de la mano de Sandra Delaporte, ¿puedes chuparte el dedo gordo del pie? ¿cuáles son tus peores defectos? ¿Cuáles son tus sueños eróticos? ¡La sección más divertida de 'yu Music'! ¡dale al play! ¡Puedes verlo en el min. 36:40!

