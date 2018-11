El mal rato que ha pasado Amaia Salamanca en una alfombra roja

La actriz Amaia Salamanca tuvo que repetir en varias ocasiones que ella no habla de su vida privada, ante la insistencia de la prensa por saber cómo están sus hijos pequeños.

Sucedió durante la fiesta de los Premios GQ al Hombre del Año. La actriz Amaia Salamanca estaba invitada a la gala y, como de costumbre, pasó por el photocall y atendió a los medios de comunicación.

Lo primero que la prensa preguntó a la actriz fueron los detalles de la boda de Marta Ortega, la heredera del imperio Inditex. Salamanca aseguró que había sido "la experiencia más alucinante de su vida" y, tras dar unos breves detalles, el tema derivó a su vida personal.

Amaia Salamanca siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Nunca acostumbra a hacer declaraciones sobre su vida personal, así que las preguntas de los periodistas sobre sus hijos la incomodaron bastante, algo que se podía apreciar en el rostro serio de la actriz.

"¿Qué tal están los pequeños?¿Olivia apunta maneras de actriz, como la madre?", le preguntaban. Sin perder la sonrisa, Amaia contestó: "Ya sabéis que yo prefiero no contar nada de mis hijos, ni anécdotas ni nada, pero ellos están muy bien y nada, también están contentos", aseguró.

Sin embargo, las preguntas no cesaron y Amaia terminó por sentirse algo incómoda. Le preguntaron si quería tener otro bebé, si se llevaba a los hijos al rodaje... "No. Los niños van al colegio y los padres a trabajar", sentenció, antes de terminar diciendo: "Ya no voy a hablar más de mis hijos, perdón ¿eh? Lo siento, perdón, es que lo paso mal hablando de ellos".

En el vídeo, podrás verlo a partir del minuto 2.