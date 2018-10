Maluma pide perdón por el contenido de sus letras

Si bien Maluma es uno de los artistas con más éxito a nivel mundial, que incluso le ha llevado a ganar el título de "el hombre más sexy del año", también está constantemente rodeado por la polémica.

Desde su tema 'Cuatro Babys' las críticas por sus letras machistas no han parado de sucederse canción tras canción. Temas que, por otro lado, han terminado por convertirse en verdaderos éxitos.

Con 'Mala Mía', su último single, el colombiano respondía con chulería a todas estas críticas con eso de "Si te molesta, pues mala mía". Algo que generó todavía más críticas cuando llegó la imagen promocional en la que se mostraba en la cama rodeado de mujeres en ropa interior con un videoclip con la misma temática.

Pero parece que Maluma está harto de las críticas y ha querido pronunciarse al respecto. Ha sido durante una entrevista para El País Semanal donde el artista ha querido disculparse con aquellas personas a las que su música ha podido ofenderles: "Pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de algunas de mis canciones".

Eso sí, ha querido dejar bien claro que lo que hace sobre el escenario y frente a las cámaras es un mero papel: "Me sorprende que muchas personas se muestren en contra de mi música. Mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor de respetar a una mujer" y añade "tras bambalinas soy todo lo contrario".

Pero sea un papel o sea realidad lo cierto es que el éxito de Maluma no deja de ir en aumento, motivo por el cual el colombiano ha asegurado que seguirá haciendo este tipo de canciones "siempre que la gente quiera escucharlas".