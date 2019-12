Manu Tenorio explica el problema de “celulitis” que le ha obligado a estar ingresado en el hospital una semana

Manu Tenorio ha tenido que pasar una semana ingresado en el Hospital Universitario HM Sanchinarro debido a un extraño problema de salud por el que ha tenido que cancelar un viaje a Suiza. El cantante ha querido explicar este duro episodio que llega después de otro problema de salud, cuando en verano del año pasado tuvo que ser hospitalizado tras sufrir quemaduras de segundo grado a causa de un accidente doméstico.

Si bien la primera vez afirma que "se lo tragó como un 'valiente'", el artista ha querido desahogarse y compartir este nuevo varapalo con sus seguidores. "Por fin estoy otra vez en casa después de una semana ingresado en el hospital. El caso es que teníamos planeado un viaje muy chulo a Suiza para conocer a papá Noel. Pero el día anterior sentí un extraño dolor en el tobillo, y por si acaso fui a urgencias", empieza su mensaje para explicar en qué ha consistido esta dolencia: "Automáticamente me ingresaron, tenía una cosa muy rara que se llama celulitis ( no, es la celulitis de la que estamos acostumbrados a escuchar, es otra cosa más rara y menos común) no no una torcedura ni nada de eso eso era algo bastante más complicado.Y otra vez pinchazos, análisis, antibióticos, intravenosos, tacs, otra vez no me podía mover, otra vez apenas podía casi ni andar, hasta me costaba trabajo ducharme yo solo y mantenerme en pie... Pero en fin total como yo soy “fuerte“ pues no pasa na, palante."

Pero sin duda, el bajón le ha llegado una vez ha recibido el alta y ha llegado a casa, donde se ha reunido con su hijo: "Esta tarde al llegar a mi casa, he visto el árbol, hemos estado jugando mi niño y yo, nos hemos hartado de querernos él y yo, ha cenado, hemos compartido nuestro cuento (momento de paz máxima) Y yo automáticamente me he metido en la cama. Y automáticamente oye, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no compartirlo? Me he hartado de llorar por unos diez minutos."

Tenorio explica que le ha salido todo el estrés acumulado tras la traumática experiencia que sufrió el año pasado: "Es solo que me han venido las sombras de lo mal que lo pasé hace ya un año y pico y me lo trague como un “valiente”" y hace una reflexión de todo lo que ha vivido esta última semana: "He pensado en la gente que pasa las fiestas ingresada en los hospitales, me he acordado de la gente paseando con los goteros andando como puede, del de eco de la gente rota por el dolor en un pasillo del hospital he pensado en “joder que ya estoy en mi casa por fin” después de una semana..."

"Y bueno, no sé si he llorado por lo mal que lo pasado, y también por la conciencia de la suerte que a veces tenemos la mayoría de nosotros y no nos damos cuenta, porque nos acostumbramos. Pero pensemos en esa gente al menos para hacernos un favor. Y bueno aquí estoy dándole las gracias a la vida...", concluye sin olvidarse de su chica: "porque tenerla a ella lejos me duele muchísimo más que 7 veces lo que he pasado...Infinitamente mas. Yo realmente soy cuando somos los tres (o mínimo dos)".

Finalmente, el artista ha querido dar las gracias a todo el personal médico que le ha atendido durante estos días en los que ha estado ingresado.