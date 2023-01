Manuel Carrasco: el día que hizo historia en Sevilla, la terapia que le ayudó a salir adelante y su vida antes de Operación Triunfo

Hace 20 años que salió de Operación Triunfo, el programa que reventó los audímetros de audiencia y le sirvió de trampolín para empezar a proyectar una carrera musical que en todos estos años le ha dado grandes alegrías.

Manuel Carrasco nació en 1981 en Isla Cristina, un pequeño pueblo de la costa de Huelva donde vivió una infancia normal como la de cualquier chaval de familia humilde. Su madre trabaja en el campo y su padre en el mar.

Pero el artista, de 41 años, no solo cosecha innumerables éxitos a nivel profesional. En el terreno personal también goza de una gran estabilidad junto a su mujer Almudena Navalón y sus dos hijos.

Conoció a la que hoy es su mujer durante una entrevista para Atresmúsica, donde ella trabajaba como periodista. Rápidamente saltó la chispa entre ellos y en 2018 se daban el sí quiero en una romántica boda. Sus retoños son Chloe (2017) y Manuel (2020).

Un récord en La Cartuja de Sevilla que planea repertir

Su estilo sencillo, su cercanía y su humildad son los pilares que le han encumbrado a lo más alto de la música. Es su público el que lo ha llevado hasta donde estñá ahora y, además, lo ha encumbrado a conseguir un récord absoluto.

Fue el pasado 11 de junio de 2022 cuando el artista de Isla Cristina batió el récord de asistencia a un concierto en España. Un total de 74.345 abarrotaron La Cartuja de Sevilla para disfrutar del cierre de la gira Hay que vivir el momento. Ningún artista había logrado antes un dato de tal envergadura en nuestro país.

Un años después, Manuel Carrasco tiene pensado repetir el hito. Su nuevo tour Corazón y flecha arrancará el próximo viernes 2 de junio de 2023 en el mismo estadio sevillano y las entradas para esta primera fecha llevan agotadas desde el mismo día que salieron a la venta. De este modo, Manuel Carrasco vuelve a ser el único artista español capaz de reclutar tantos fans en un mismo show.

Tal fue la cantidad de entradas que se vendieron en las primeras horas que el de Huelva anunció un nuevo pase el La Cartuja un día después, el 3 de junio, para luego continuar con su gira por diversos rincones de España.

"Solo soy un tipo que hace canciones"

Carrasco tenía 20 años cuando quedó en segundo puesto en la segunda edición Operación Triuinfo. El concurso fue un fenómeno musical sin precedentes que aunque le aupó a una fama meteórica, también supuso una dificultad en su camino.

"Estoy a punto de llevar la mitad de mi vida siendo conocido por esto. Es mucho tiempo, pero no olvido la mitad anterior, cuando tenía un trabajo más común siendo pintor y vivía como cualquier otro chaval de mi barrio", contó a Iñako Díaz-Guerra para El Mundo hace dos años.

Se considera un auténtico privilegiado por poder vivir de su pasión, la música. "Yo me he criado en un entorno donde no llamaríamos trabajo a esto que yo hago. Y trabajo mucho, ojo, pero como un privilegiado. Sé lo que es el trabajo duro, mi madre en el campo, mi padre en el mar... ¿Cómo voy a quejarme? ¿Qué presión tengo yo? No quiero quitarle valor a la música, pero sólo soy un tipo que hace canciones", apuntó.

Un bajón emocional después de Operación Triunfo

Tras salir de la Academia, la discográfica le recomendó vivir en Barcelona para continuar con su carrera, pero las cosas le venían dadas y no podía decidir sus pasos.

"Llega un momento en el no controlas tu vida. Hay gente que la controla. Te dicen lo que tienes que hacer: por aquí no vayas, por aquí sí. Cuando yo preguntaba algo ya estaba hecho. ‘¿Pero qué está hecho? ¿El disco? Es que no estoy de acuerdo con ese disco’. Muchas veces me dije: ‘Mira, esto no me merece la pena, me marcho para casa’. Tuve ataques de ansiedad… Lo pasé mal, muy mal", dijo a El País a la vez que aseguraba que la terapia con una psicóloga llamada Dulce fue lo que le ayudó a salir adelante.

"Me lo quedé todo dentro. Fueron muchos años de tragármelo todo. No disfrutaba haciendo discos ni en el escenario. No era feliz. Y me preguntaba: ‘¿Me merece la pena?’. Fue justo cuando decidí ir a terapia", mantuvo.

Cogió las riendas en el segundo disco y poco a poco recuperó la confianza en sí mismo, arropado también por un público que siempre se ha mantenido fiel.

Su vida 'destroyer' de adolescente

Al acabar 8º de EGB cursó Formación Profesional en Electrónica, pero no encajaba. Se formó como pintor, oficio que siguen desempeñando sus tres hermanos varones mientras su hermana trabaja en una tienda.

Desde los 16 a los 20 años llevó lo que el artista, en una entrevista con El País en 2019, denominó vida "destroyer". Hacía lo mismo que cualquier adolescente pero quizá con algo más de responsabilidad.

"Había de todo un poco en el aire... Tampoco fui muy de drogas. Más con el alcohol. Recuerdo que bebía White Label con Seven Up. Que lo pienso ahora y es colonia, por Dios. No sé si en los sitios de puerto de mar se bebe más, pero... Allí se bebía tela. Eran unos buenos trastos", contó en una charla con Carlos Marcos.

Fue entonces cuando le llegó la oportunidad de presentarse a los castings de Operación Triunfo. Mientras iba pasando fases de selección, decidió bajar el ritmo y centrarse en lo que podría ser un futuro muy prometedor. "Me dije: 'Tengo una oportunidad en esta vida, que por mí no quede'. Iba a los botellones y en lugar de irme a las ocho de la mañana, como siempre hacía, me aburría y me iba a las dos. Todos mis amigos estaban con el puntito y yo me aburría. Bebía agua o refrescos. Es que sentía que me iba a cambiar la vida con la participación en OT. Sentía miedo, sentía vértigo por todo lo que me iba a pasar. Pero era una oportunidad que no iba a dejar pasar. Y mi vida no volvió a ser la misma", contó.