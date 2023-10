Manuel Carrasco revela sus primeros pasos en la música: "Comencé a cantar en el váter"

Algunos comienzan en clases de canto, otros interpretando sus canciones favoritas en la ducha, pero el caso de Manuel Carrascoes muy original porque empezó cantando sentado en el váter.

El andaluz se ha pasado por el programa Joaquín, el novato después de consolidarse como uno de los artistas más escuchados del país.

En su infancia, ha recordado que era muy competitivo y no se le daban muy bien los deportes, solo la música: "Cantar se me daba bien y me veía fuerte en eso. Tenía esa cosita dentro y yo lo notaba. No sabía lo que era una profesión, pero había algo que me llenaba. Yo ahí sabía que me diferenciaba".

"Nunca" olvidará sus primeras veces tocando la guitarra en un banco con sus amigos, ni tampoco que "empezó a cantar en el váter y tocar la batería".

La "connotación negativa" de ser triunfito

La práctica le fue dando tablas y la fama le llegó tras participar en 2002 en Operación triunfo, quedando en segundo lugar. Aun así, ha aclarado que este programa no le puso las cosas muy fáciles porque en ese momento 'triunfito' tenía una connotación negativa

"Yo no sabía muy bien a todo lo que me iba a enfrentar. Lo que es verdad es que había muchos prejuicios con el tema. Cuando te decían 'triunfito', había una connotación negativa. A mí me costó mucho", ha dicho.

Asimismo, también influyó su edad porque entró en la academia con 21 años: "Cuando eres tan joven, no entiendes ciertas cosas y te vienes un poquito abajo. Y si encima tienes tus inseguridades... Cuando yo me presenté al programa, tenía una cosa muy clara. Yo sabía que no sabía... Quizá eso me hacía estar muy ávido de aprender".

"Todo ha sido importante para llegar hasta aquí... No era solo aprender en un sitio y salir en la tele, era atreverte a hacerlo e intentarlo con nota", ha insistido.