Mar Torres, exnovia de Froilán, abandonada en una gasolinera a 70 km de Madrid

Marr Torres no gana para disgustos. Si hace unas semanas la veíamos llorando por todas las críticas recibidas por posar en ropa interior, ahora ha vuelto a vivir una mala experiencia.

La exnovia de Froilán, ha publicado un nuevo vídeo en Instagram Stories explicando lo que le ha ocurrido cuando decidió ir a pasar unos días al campo con un amigo.

"He empezado a discutir con un amigo mío con el que nos hemos ido al campo, que se llama Ramón Martín, y ha decidido dejarme tirada en una gasolinera a 70 kilómetros de Madrid tirada con las maletas. Ha cogido y se ha largado", explica la joven, visiblemente afectada.

Afortunadamente, no todo el mundo es tan poco empático como su amigo, y unas personas que vieron la discusión de Marc con Ramón en la gasolinera decidieron ayudarla llevándola de vuelta a casa en coche.

"Gracias a dios que hay gente buena, me ha ayudado, lo ha visto todo, me ha cogido las maletas y me ha llevado a casa", añadía ya sentada en el interior del vehículo de la persona que le ha recogido.

CRITICADA POR SU PROPIA FAMILIA

Este nuevo varapalo para la joven, llega tan sólo dos semanas después de que rompiese a llorar desconsoladamente en otro vídeo tras los insultos recibidos por posar en ropa interior en Instagram.

"Hoy he recibido unos mensajes muy duros de personas cercanas a mí", explicaba Mar entre lágrimas, refiriéndose a "familiares o personas que he ayudado en su día".