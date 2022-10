María León da su versión y acusa a la Policía de abuso: "Niego haber agredido a nadie"

La actriz María León ha lanzado un comunicado después de que trascendiese la versión policial tras su altercado este fin semana en Sevilla y explicando su versión de los hechos.

El viernes por la noche los agentes requerían a la actriz a trasladarse comisaría para identificarse, ya que no llevaba el DNI encima y este documento le era solicitado por, supuestamente, increpar a una patrulla que llevaba a cabo un control de alcoholemia a un ciclista en las inmediaciones de la Avenida María Luisa.

Mientras la agencia EFE cita fuentes policiales y afirma que María León propinó un puñetazo a uno de los agentes, la artista niega "haber agredido a nadie" y agradece el apoyo a las personas que se lo han brindado.

María León abandonaba el sábado por la mañana el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla al haber sido puesta en libertad tras un juicio rápido en el que se acogió a su derecho constitucional de no declarar. Fue detenida esa misma madrugada acusada de un atentado contra la autoridad.

"Quiero dar las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas. Estas últimas 48 horas han sido verdaderamente difíciles. Niego haber agredido a nadie", dice en un texto publicado en su cuenta de Instagram.

"No es mi intención poner en entredicho el trabajo necesario que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en nuestro país, pero sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial por parte de unos agentes de la policía local de Sevilla. El caso está en manos de mis abogados y desde este momento pongo toda mi confianza en la justicia", añade, dejando claro que su versión de los hechos no es la misma que trascendió en los medios de comunicación este fin de semana.

La versión policial

La versión de la Policía mantiene que la actriz y un grupo de acompañantes comenzaron a grabar e increpar durante un control de alcoholemia que la patrulla realizaba a un ciclista con signos de embriaguez.

Se les pidió la identificación y al no portarla, León fue instada a acudir a comisaría. Una vez dentro del coche policial, comenzó a gritar y uno de sus acompañantes abrió la puerta del vehículo para que saliese, momento en el que un agente intentó impedirlo y recibió, supuestamente, el puñetazo de manos de la actriz, que lo niega en rotundo. Fue detenida acusada de atentado contra la autoridad y pasó la madrugada del sábado en comisaría.

En una nota de prensa, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha señalado que este caso "ejemplifica tres tipos de irregularidades muy extendidas entre las autoridades: la difusión de notas de prensa que presuponen la culpabilidad de la ciudadanía, desalentar la grabación de las actuaciones policiales y los innecesarios traslados a dependencias policiales".